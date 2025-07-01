Інтерфакс-Україна
Події
17:40 01.07.2025

USAID з 1 липня офіційно припинила надавати іноземну допомогу, усі програми адмініструватимуться Держдепом – Рубіо

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USAID з 1 липня офіційно припинила надавати іноземну допомогу, усі програми адмініструватимуться Держдепом – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив про припинення надання будь-якої іноземної допомоги Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) з 1 липня і що всі програми іноземної допомоги США відтепер будуть підзвітні американським платникам податків.

"З 1 липня USAID офіційно припинить надавати іноземну допомогу. Програми іноземної допомоги, що відповідають політиці адміністрації та просувають інтереси Америки, будуть адмініструватися Державним департаментом, де вони будуть здійснюватися з більшою підзвітністю, стратегією та ефективністю", - йдеться в заяві Рубіо, опублікованій на сайті Держдепа.

За його словами, USAID мало "десятиліття та майже безкінечний бюджет", щоб посилити американський вплив, сприяти економічному розвитку в усьому світі та дозволити мільярдам людей стати на ноги, але "окрім створення глобального промислового комплексу неурядових організацій за рахунок платників податків, USAID мало що може показати з часів закінчення холодної війни". "Цілі розвитку рідко досягалися, нестабільність часто посилювалася, а антиамериканські настрої лише зростали. На світовій арені країни, які найбільше виграють від нашої щедрості, зазвичай не відповідають взаємністю", - вказав Рубіо, зазначивши, зокрема, що країни Африки та Близького сходу, які отримали великі суми допомоги, рідко підтримували США в голосуваннях щодо резолюцій в ООН.

"Єдиними, хто добре жив, були керівники незліченних неурядових організацій, які часто насолоджувалися п'ятизірковим способом життя, що фінансується американськими платниками податків, тоді як ті, кому вони нібито допомагали, ще більше відставали. Ця епоха санкціонованої урядом неефективності офіційно закінчилася", - заявив держекретар.

Рубіо також констатував провальність заснованої на благодійності моделі, оскільки та виробила залежність у керівництва країн, що розвиваються. "Американці не повинні платити податки для фінансування невдалих урядів у далеких країнах… Ми надаватимемо підтримку тим країнам, які продемонстрували як здатність, так і готовність допомогти собі, і спрямовуватимемо наші ресурси на ті сфери, де вони можуть мати мультиплікаційний ефект і каталізувати стабільний приватний сектор, включаючи американські компанії, та глобальні інвестиції. Ця робота йде повним ходом. Ми вже бачимо величезний прогрес у тому, щоб ООН, інші союзники та приватні фонди оплачували більшу частку проєктів по всьому світу", - відзначив він.

Держсекретар анонсував консолідацію фрагментованих рахунків асигнувань, усунення бюрократичних процесів для швидшого реагування на кризи та впроваджуння нових критеріїв ефективності. "Надаючи дипломатам на місцях можливості через регіональні бюро, ми створюємо швидкий цикл зворотного зв'язку, щоб забезпечити відповідність програм американським інтересам та потребам країн-партнерів. Ця модель також поставить нас у сильнішу позицію для протидії експлуататорській моделі допомоги Китаю та просування наших стратегічних інтересів у ключових регіонах світу. Ми зробимо це, надаючи пріоритет торгівлі над допомогою, можливостям над залежністю та інвестиціям над допомогою. Для американців та багатьох людей у всьому світі 1 липня ознаменує початок нової ери глобального партнерства, миру, інвестицій та процвітання", - резюмував Рубіо.

 

Теги: #usaid #рубіо

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