Україна синхронізувала свої санкції з 9-14-мм пакетами ЄС

Україна синхронізувала свої санкції з 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м та 14-м санкційними пакетами ЄС після того, як президент Володимир Зеленський увів у дію три рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій і підписав відповідні укази, повідомляється на сайті голови держави у вівторок.

"Це стало кроком до подальшої синхронізації українських санкцій із рішеннями Європейського Союзу, а також першим етапом реалізації рішення РНБО від 27 червня 2025 року "Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників "Групи семи" на Російську Федерацію і пов’язаних з нею суб’єктів", - йдеться в повідомленні.

Загалом під санкції потрапили 403 фізичні особи та 188 юридичних.

"Також синхронізовано рішення, яке стосується осіб, причетних до порушення прав людини в Білорусі, та рішення, ухвалені Євросоюзом у 2011 та 2020–2025 роках щодо осіб, причетних до порушення прав людини в Ісламській Республіці Іран, і військової підтримки Росії у війні проти України", - повідомляється на сайті президента.

Україна продовжує підготовку наступних санкційних пакетів для повної синхронізації санкційної політики з партнерами та очікує від міжнародної спільноти максимального відображення та підтримки українських санкцій у відповідних національних рішеннях.

Як повідомлялося, 30 червня президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо синхронізації 13 та 14 пакетів санкцій Європи проти РФ. За його словами, так само на 100% буде синхронізований пакет європейських санкцій щодо режиму в Ірані.