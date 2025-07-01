Азербайджан почав розслідування вбивства своїх громадян російськими силовиками

Генеральним прокурором Азербайджану порушено кримінальну справу за фактом застосування тортур і особливо жорстокого умисного вбивства двох осіб, громадян Азербайджану, співробітниками правоохоронних органів Російської Федерації.

Як повідомляє пресслужба прокуратури, встановлено, що 27 червня в ранкові години в місті Єкатеринбург під час спільних оперативно-розшукових заходів, проведених за участю співробітників Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ і Федеральної служби безпеки Російської Федерації в Свердловській області, затримали громадян Азербайджану, які мешкали у місті, за підозрою в участі в раніше скоєних злочинах.

"Встановлено, що уповноважені посадові особи зазначених оперативно-розшукових органів Російської Федерації групою осіб піддали тортурам громадян Азербайджанської Республіки та інших осіб азербайджанського походження, які перебували в безпорадному стані і не мали можливості захиститися від ударів. Насильство застосовувалося як у процесі затримання, так і в транспортних засобах, що використовувалися для перевезення, а також в адміністративних будівлях зазначених органів. Постраждалим було завдано множинні удари по різних частинах тіла твердими тупими предметами, внаслідок чого вони отримали тяжкі тілесні ушкодження", - вказується у повідомленні.

В результаті цих дій 60-річний громадянин Азербайджану, який займався дрібним підприємництвом, та його 55-річний брат, який працював водієм таксі, були навмисно вбиті з особливою жорстокістю: перший помер близько 3-ї години дня 27 червня в адміністративній будівлі органів внутрішніх справ, другий - вранці того самого дня в службовому автомобілі оперативного органу від отриманих тілесних ушкоджень.

Згідно з висновком призначеної під час слідства судово-медичної експертизи, старший чоловік помер від посттравматичного і постгеморагічного шоку, спричиненого множинними травмами, зокрема численними переломами ребер. Його брат помер від посттравматичного шоку, що розвинувся на тлі множинних тілесних ушкоджень.

Також встановлено, що інші численні затримані особи - громадяни Азербайджанської Республіки - зазнали аналогічних тортур, унаслідок чого зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та наразі продовжують лікування в медичних установах на території РФ.

"На підставі зібраних матеріалів Генеральним прокурором Азербайджанської Республіки порушено кримінальну справу за статтями 12.2 (дія кримінального закону щодо осіб, які скоїли злочин поза межами Азербайджану), 120.2.1 (умисне вбивство, скоєне групою осіб), 120.2.4 (умисне вбивство з особливою жорстокістю або загальнонебезпечним небезпечним способом), 120.2.7 (умисне вбивство двох або більше осіб), 120.2.9 (умисне вбивство особи, яка завідомо для винного перебуває в безпорадному стані), 293.3 (катування або інше жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання, яке спричинило тяжку або менш тяжку шкоду здоров'ю) і 309.2 (перевищення посадових повноважень, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу Азербайджанської Республіки", - повідомляють у прокуратурі.

Проведення досудового слідства доручено Слідчому управлінню Генеральної прокуратури Азербайджану. Створено слідчу групу, здійснюються активні слідчі дії.

Генеральна прокуратура, згідно з нормами міжнародного права, направить запити про правову допомогу до компетентних органів відповідних держав з метою ефективного розслідування, встановлення винних осіб і притягнення їх до відповідальності.