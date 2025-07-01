Для українців стали доступні послуги цифрового нотаріату в 40 посольствах і консульствах України – Сибіга

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З вівторка, 1 липня, для українців відкрився доступ до нового цифрового нотаріату в 40 посольствах і консульствах України по світу, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні я радий повідомити про пілотний запуск у перших 40 закордонних дипломатичних установах нової послуги в одній з ключових консульських сфер. Це автоматизований нотаріат. З 1 липня українці за кордоном отримали доступ до нової автоматизованої системи нотаріальних послуг МЗС. Вона зекономить час та гроші для наших людей, а також розвантажить наших консулів", – написав Сибіга в соцмережі Facebook.

Головне нововведення, зазначив він, полягає в тому, що всі процедури подачі та обробки документів тепер можна зробити онлайн, без потреби фізичного відвідання дипустанови. Замість довгого очікування, подорожей, оформлення – тепер зручна онлайн процедура і згодом короткий візит, щоб лише забрати готовий документ.

Раніше для вчинення нотаріальної дії в консульстві громадянин мав особисто прийти та подати всі необхідні документи в паперовому вигляді, написати заяву власноруч; повідомити, які саме повноваження він збирається передати іншій особі, узгодити з консулом текст необхідної довіреності; оплатити консульський збір (зазвичай на пошті або в банку), а потім очікувати на друк довіреності консулом та її отримання у другій половині дня. Інколи, у разі відсутності якогось документа або невпевненості у тому, який саме текст довіреності підійде для подальшого використання, громадянину доводилося відвідувати дипломатичну установу ще раз в інший день.

Відтепер, із запуском цифрового нотаріату, громадянин у зручний для нього час через надійну та доступну систему е-Консул подає онлайн заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажує зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви, підвантажує усі необхідні документи. Система підказує, які документи мають бути подані для вчинення тієї чи іншої дії.

Консульська посадова особа опрацьовує подану інформацію та надає згоду на оформлення нотаріального документа. У разі виявлення якихось невідповідностей, заявнику надсилається повідомлення з конкретними рекомендаціями щодо їх усунення. Система формує нотаріальний документ та надсилає особі повідомлення про готовність його посвідчити та необхідність оплатити консульський збір.

Все це відбувається без фізичної присутності заявника. Подані ним дані та сформований нотаріальний документ зберігаються в системі. Особі залишається записатися в е-Чергу на отримання готового документа, прибути до дипломатичної установи у визначений час, особисто підписати документ та, після внесення консулом інформації до реєстру нотаріальних дій, отримати оформлений документ.

З 1 липня громадяни України вже мають доступ до цього пілотного проєкту з автоматизації нотаріальних послуг в посольствах України в Австралії, Алжирі, Анголі, Аргентині, Ботсвані, В’єтнамі, Гані, Ефіопії, Індії, Індонезії, Катарі, Кенії, КНР, генконсульствах у Гуанчжоу та Шанхаї, посольствах в Конго, Кореї, Кот-д’Івуарі, Кубі, Кувейті, Латвії, Малайзії, Марокко, Мексиці, Мозамбіку, ОАЕ, Омані, ПАР, Перу, Руанді, Саудівській Аравії, Сенегалі, Сінгапурі, Таїланді, Тунісі, Чилі, Японії, генконсульствах в Мілані, Гамбурзі та Гданську.

"Всі циркуляри та інструкції розіслані, тож користуйтеся вже відсьогодні. Ми також будемо збирати відгуки та зворотній звʼязок для покращення роботи системи. Детальніша інформація та відповіді на розповсюджені питання будуть доступні сьогодні на ресурсах дипустанов та Департаменту консульської служби МЗС. Я вдячний всім колегам та всій команді, яка втілила цей проєкт, за важливу роботу та корисний для наших людей результат. Після оцінки результатів пілотного етапу плануємо вже невдовзі розширити його на інші дипломатичні та консульські установи України за кордоном", - зазначив Сибіга.

"Нашим пріоритетом залишається захист прав та інтересів громадян України за кордоном. Для цього МЗС продовжує працювати над реформою консульських послуг і максимальним спрощенням доступу до них. Мета в тому, щоб мати сервіс, гідний сучасної, технологічної та сильної європейської держави", - додав він.