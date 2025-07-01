Інтерфакс-Україна
Події
11:09 01.07.2025

Начальник Генштабу ЗСУ призначив комплексний аудит всіх складових у сфері протидії російським БПЛА

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Начальник Генштабу ЗСУ призначив комплексний аудит всіх складових у сфері протидії російським БПЛА

В Генеральному штабі Збройних сил України відбулася комплексна нарада щодо протидії російським ударним БпЛА, повідомляє пресслужба Генштабу.

"Під час наради йшлося про потребу поліпшення матеріально-технічної бази відповідних підрозділів та навчальних центрів, ефективності роботи рекрутингових центрів для комплектування екіпажів, визначено інші першочергові завдання", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов призначив, зокрема, комплексний аудит усіх складових цього напрямку.

"Ми знаємо, що потрібно зробити, щоб на визначений термін вийти з необхідною кількістю підготовлених екіпажів, які ефективно захищатимуть від ворожих дронів наші заводи і фабрики, об’єкти критичної інфраструктури, житло й життя кожного українця. Втім, ця робота стане результативною тільки в разі консолідації всіх складових, які беруть у ній участь", – акцентував Гнатов.

Крім того, в ході наради обговорили масштабування напрямку БпЛА-перехоплювачів (зенітних дронів), формування та навчання нових екіпажів. Відповідна робота вже триває.

Теги: #генштаб_зсу #бпла_рф

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