Інтерфакс-Україна
Події
09:52 01.07.2025

Шмигаль обговорив з Гутеррешем додаткову підтримку від партнерів у гуманітарному розмінуванні

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Шмигаль обговорив з Гутеррешем додаткову підтримку від партнерів у гуманітарному розмінуванні
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем додаткову підтримку від партнерів у гуманітарному розмінуванні.

"Подякував за особисту залученість до реалізації Чорноморської зернової ініціативи та підтримку гуманітарних програм для України й українців. Ця підтримка важлива й відчутна. Росія щодня атакує наші міста сотнями повітряних цілей, зокрема безпілотниками та ракетами. Гинуть люди. Детально поінформував пана Гутерреша про атаки на цивільних. Росія не прагне домовлятися, тому потрібно змусити її до миру через системний міжнародний тиск, посилення санкцій і надання Україні необхідної зброї для захисту. Дякую ООН за це розуміння", - написав Шмигаль у Телеграм-каналі по результатам зустрічі під час робочого візиту в Іспанію.

Зазначається, що окрему увагу сторони приділили розмінуванню. 

"Площа потенційно замінованих українських земель сьогодні складає близько 137 тис. кв. км. Активно працюють оператори протимінної діяльності, але обсяг роботи залишається великим. Потребуємо додаткової підтримки від партнерів", - додав він.

Теги: #шмигаль #гуттереш

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