Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби склали 970 одиниць живої сили та 148 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 вівторка.

Зокрема українськими воїнами знищено 3 танки, 6 бойових броньованих машини, 36 артилерійських систем, 103 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику 144 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26092