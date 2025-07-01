Інтерфакс-Україна
Події
06:58 01.07.2025

Двопартійну резолюцію в справі викрадення росіянами українських дітей представлено в Конгресі США

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Грегорі Мікс та Майкл Маккол представили двопартійну резолюцію із закликом повернути викрадених українських дітей, повідомляють на офіційному веб-сайті Комітету із закордонних справ Конгресу США (House Foreign Affairs Committee, HFAC).

"Конгресмени Грегорі Мікс, член Комітету у закордонних справах Палати представників, та Майкл Маккол, почесний голова Комітету у закордонних справах Палати представників, сьогодні представили двопартійну резолюцію, яка засуджує викрадення та насильницьке переміщення Росією українських дітей та закликає до їхнього повернення до укладення мирної угоди", - сказано в повідомленні.

"Путін - військовий злочинець, і під його керівництвом російські військові жорстоко викрали та незаконно депортували десятки тисяч українських дітей з їхньої батьківщини. Ці звірства не є ізольованими інцидентами; вони є прямим результатом обраної Путіним війни. Сполучені Штати зобов'язані засудити ці безсовісні дії Росії та вимагати негайного повернення всіх дітей, яких вона викрала", - цитують Грегорі Мікса в офіційному повідомленні HFAC.

Джерело: https://democrats-foreignaffairs.house.gov/2025/6/meeks-mccaul-introduce-bipartisan-resolution-calling-for-the-return-of-abducted-ukrainian-children

Теги: #рф #конгрес #діти #сша

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