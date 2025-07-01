06:43 01.07.2025
Пожежа у Запоріжжі внаслідок ворожої нічної атаки - ОВА
Про пожежу в Запоріжжі внаслідок ворожих ударів в ніч на вівторок повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Телеграм станом на 2:50.
"Через атаку росіян сталося займання в одному з районів Запоріжжя. На місці працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав Федоров.
Пізніше він додав, що загалом ворог завдав по Запоріжжю та Запорізькому району 4 удари.
"Пошкоджене підприємство. Там зайнялася пожежа. Понівечені приватні будинки. На щастя, минулося без постраждалих", - йшлося в повідомленнні начальника ЗОВА.
Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/21460