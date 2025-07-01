Інтерфакс-Україна
Події
06:43 01.07.2025

Пожежа у Запоріжжі внаслідок ворожої нічної атаки - ОВА

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Про пожежу в Запоріжжі внаслідок ворожих ударів в ніч на вівторок повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Телеграм станом на 2:50.

"Через атаку росіян сталося займання в одному з районів Запоріжжя. На місці працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав Федоров.

Пізніше він додав, що загалом ворог завдав по Запоріжжю та Запорізькому району 4 удари.

"Пошкоджене підприємство. Там зайнялася пожежа. Понівечені приватні будинки. На щастя, минулося без постраждалих", - йшлося в повідомленнні начальника ЗОВА.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/21460

Теги: #запоріжжя #наслідки #атаки

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