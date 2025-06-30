Інтерфакс-Україна
Події
23:05 30.06.2025

Сили оборони відбили з початку доби 111 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 111 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

" Сьогодні окупанти завдали 49 авіаційних ударів, застосувавши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1256 дронів-камікадзе та здійснили 3754 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 30 штурмових та наступальних дій, одна з яких станом на 22:00 понеділка ще тривала. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26090

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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