23:05 30.06.2025
Сили оборони відбили з початку доби 111 ворожих атак - Генштаб
З початку доби відбулося 111 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.
" Сьогодні окупанти завдали 49 авіаційних ударів, застосувавши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1256 дронів-камікадзе та здійснили 3754 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.
Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 30 штурмових та наступальних дій, одна з яких станом на 22:00 понеділка ще тривала.
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26090