Інтерфакс-Україна
Події
20:25 30.06.2025

ЗСУ знищують окупантів у сірій зоні на відходах до Дніпропетровської області і не дають їм закріпитися, повідомляє DeepState

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Російські окупанти продовжують активно здійснювати тиск на новопавлівському напрямку фронту в Донецькій області в напрямку адміністративного кордону з Дніпропетровською, але активно знищуються силами оборони в "сірій зоні", повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Окремо про населений пункт Дачне на Дніпропетровщині, де з'явилася сіра зона… Відбувається фіксація противника в даному районі, який намагається лізти туди без перестану аби закріпитися хоча б в посадці. Але бійці Сил Оборони докладають зусиль, щоб одразу знищувати московську заразу і не дати цій заразі закріплятися і накопичуватися. Ці одноразові забіги не несуть ні тактичної ні стратегічно вигоди, але є неприємним дзвіночком у погіршенні обстановки. Подібну ситуацію ми спостерігали в районі Котлярівки та Горіхового, де було багато розмов про захід ворога на Дніпропетровщину. Але українським бійцям вдається стримувати натиск ворога і наразі вже ніхто не кричить про великі просування на тій ділянці. Раптово вона перестала бути цікавою для більшості", - йдеться в повідомленні.

У DeepState відзначили, що повідомлення про рух противника в цьому районі стали приводом для спекулятивних повідомлень, що грає на руку ворогу.

Також у повідомляється про просування окупантів на відтинку Ялта-Зірка-Піддубне повз населені пункти та позиції Сил оборони, повідомлялося про їх появу в Піддубному. В напрямку цього села збільшилася сіра зона, але ворог також не може там закріпитися. "Нашим бійцям вдається їх знищувати в процесі просування", - повідомляється у зведенні.

Як повідомлялося, у понеділок суттєво зросла кількість бойових зіткнень на новопавлівському напрямку в Донецькій області після зменшення на вихідних. Згідно мап до зведень Генерального штабу Збройних сил України, відстань від ворожих позицій на цьому напрямку до адмінкордону Дніпропетровської області вже тривалий час складає 2-3 км. Ці з дані підтверджує OSINT-проєкт DeepState та американський Інститут вивчення війни (ISW).

Теги: #зсу #дніпропетровська_область

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