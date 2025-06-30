Апеляційна палата ВАКС частково змінила обов'язки, покладені на фігуранта справи щодо завдання збитків Національному інституту раку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) розглянула апеляційну скаргу сторін захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС від 19.06.2025 про застосування запобіжного заходу у виді 200 млн грн застави до українського бізнесмена, діяльність якого пов’язана з реалізацією медичного обладнання, повідомляє пресслужба АП ВАКС.

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони обвинувачення та частково задовольнила апеляційну скаргу захисника. Ухвалу слідчого судді ВАКС змінено в частині покладених на підозрюваного обов'язків, а саме в частині території, яку йому заборонено залишати без дозволу слідчого, прокурора або суду та щодо кола осіб з якими заборонено спілкування стосовно обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі АП ВАКС.

За інформацією, в решті апеляційну скаргу захисника залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін.

За даними слідства, вказана особа підозрюється у створені та керуванні злочинною організацією та в організації заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у складі злочинної організації (3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК).

Як повідомлялось 18 червня, спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрили та припинили діяльність злочинної організації, яка наживалась на закупівлях медичного обладнання для онкохворих

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом учасникам злочинної схеми, до складу якої увійшли представники приватних структур та Національного інституту раку, реалізація якої під час закупівлі медичного обладнання для онкохворих пацієнтів завдала збитків на понад 231 млн грн.

Про підозру було повідомлено: фактичному керівнику найбільшої групи субʼєктів підприємницької діяльності, яка спеціалізується на реалізації медичного обладнання в Україні; двом довіреним особам – представникам підконтрольних організатору приватних компаній а також виконувачу обов'язків директора, який наразі є депутатом обласної ради, та 2 службовим особам Національного інституту раку (посади зазначені на момент вчинення злочину).

Їхні дії кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 1–3 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.