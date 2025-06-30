Інтерфакс-Україна
Події
18:57 30.06.2025

Апеляційна палата ВАКС частково змінила обов'язки, покладені на фігуранта справи щодо завдання збитків Національному інституту раку

2 хв читати

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) розглянула апеляційну скаргу сторін захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС від 19.06.2025 про застосування запобіжного заходу у виді 200 млн грн застави до українського бізнесмена, діяльність якого пов’язана з реалізацією медичного обладнання, повідомляє пресслужба АП ВАКС.

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони обвинувачення та частково задовольнила апеляційну скаргу захисника. Ухвалу слідчого судді ВАКС змінено в частині покладених на підозрюваного обов'язків, а саме в частині території, яку йому заборонено залишати без дозволу слідчого, прокурора або суду та щодо кола осіб з якими заборонено спілкування стосовно обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі АП ВАКС.

За інформацією, в решті апеляційну скаргу захисника залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін.

За даними слідства, вказана особа підозрюється у створені та керуванні злочинною організацією та в організації заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у складі злочинної організації (3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК).

Як повідомлялось 18 червня, спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрили та припинили діяльність злочинної організації, яка наживалась на закупівлях медичного обладнання для онкохворих

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом учасникам злочинної схеми, до складу якої увійшли представники приватних структур та Національного інституту раку, реалізація якої під час закупівлі медичного обладнання для онкохворих пацієнтів завдала збитків на понад 231 млн грн.

Про підозру було повідомлено: фактичному керівнику найбільшої групи субʼєктів підприємницької діяльності, яка спеціалізується на реалізації медичного обладнання в Україні; двом довіреним особам – представникам підконтрольних організатору приватних компаній а також виконувачу обов'язків директора, який наразі є депутатом обласної ради, та 2 службовим особам Національного інституту раку (посади зазначені на момент вчинення злочину).

Їхні дії кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 1–3 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.

Теги: #вакс #сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:20 30.06.2025
ВАКС 1 липня розгляне клопотання про відсторонення Чернишова з посади

ВАКС 1 липня розгляне клопотання про відсторонення Чернишова з посади

19:30 27.06.2025
Чернишов після обрання запобіжного заходу: Вважаю, що розмір застави є занадто великим

Чернишов після обрання запобіжного заходу: Вважаю, що розмір застави є занадто великим

18:46 27.06.2025
ВАКС обрав запобіжний захід Чернишову у вигляді застави в 120 млн грн

ВАКС обрав запобіжний захід Чернишову у вигляді застави в 120 млн грн

18:41 27.06.2025
ВАКС розглядатиме клопотання про відсторонення Чернишова від посади на окремому засіданні

ВАКС розглядатиме клопотання про відсторонення Чернишова від посади на окремому засіданні

18:09 27.06.2025
У справі про вимагання $150 тис. повідомлено про третю підозру

У справі про вимагання $150 тис. повідомлено про третю підозру

17:35 27.06.2025
Чернишов на засіданні ВАКС: Я нікуди не планую тікати, щиро не розумію суті звинувачень і хочу розібратися

Чернишов на засіданні ВАКС: Я нікуди не планую тікати, щиро не розумію суті звинувачень і хочу розібратися

10:39 27.06.2025
САП та НАБУ викрили схему розкрадання 15 млн грн в УЗ під час закупівлі фарб та лінолеуму

САП та НАБУ викрили схему розкрадання 15 млн грн в УЗ під час закупівлі фарб та лінолеуму

08:43 27.06.2025
Обвинувачення просить ВАКС призначити Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн і відсторонити від посади

Обвинувачення просить ВАКС призначити Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн і відсторонити від посади

17:34 23.06.2025
САП повідомив про вручення підозри Чернишову

САП повідомив про вручення підозри Чернишову

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував розмови з керівниками ЄС щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв

Зеленський обговорить з главою МЗС Німеччини збільшення постачання ППО

Бюджетна декларація побудована на девальвації до 44,8 грн/$1 на кінець 2026р та 45,8 грн/$1 на кінець 2028р

Зеленський сподівається, що велику частину фінансової допомоги від Німеччини можна буде виділити на українське виробництво

Україна отримала від Канади близько $1,7 млрд в межах ініціативи ERA - Шмигаль

ОСТАННЄ

Клименко зустрівся з головою МЗС Німеччини, обговорили технічну допомогу

Внаслідок ДТП за участю пасажирського автобуса в Румунії постраждала громадянка України - МЗС

Європейська Комісія та Україна узгодили умови торгівельних відносин щодо агропродукції - єврокомісар

Вітер лишив без енергопостачання майже 1 тис абонентів у Миргородському районі – обладміністрація

НАБУ повідомило про протокол на заступника міністра енергетики за ненадання інформації про міжнародну допомогу

Міндовкілля презентувало проєкт закону, що визначатиме критерії "зеленого" відновлення

В Україні в останні місяці зафіксовано суттєве зростання кількості жертв серед цивільних та порушень прав людини - ООН

Зеленський анонсував розмови з керівниками ЄС щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв

Зеленський обговорить з главою МЗС Німеччини збільшення постачання ППО

Глава МЗС Німеччини вважає, що перший кластер у переговорах про вступ України в ЄС може бути відкритий під головуванням Данії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА