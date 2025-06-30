Зеленський сподівається, що велику частину фінансової допомоги від Німеччини можна буде виділити на українське виробництво

Розмір допомоги від Німеччини у цьому році становитиме приблизно €9 млрд, президент України Володимир Зеленський сподівається, що велику частину грошей можна буде сфокусувати саме на українському виробництві.

"Дійсно найбільшу підтримку сьогодні в Європі робить саме Німеччина, і після збільшення у цьому році це буде в межах 9 мільярдів євро. Це дуже відчутна допомога, особливо в цей момент", - сказав Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем у Києві.

Президент нагадав, що обговорював внутрішнє виробництво в Україні, зокрема далекобійних дронів, а також співпрацю з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, і з міністром оборони країни Борисом Пісторіусом.

"Я дуже сподіваюся, що велика частина грошей, які були виділені федеральним урядом Німеччини, можна буде сфокусувати саме на українському виробництві. Хотів би про це сьогодні з вами детально обговорити", - сказав Зеленський, звертаючись до глави німецького МЗС.