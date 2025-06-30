Апарт-готель з підземним паркінгом побудують у Львові

Фото: https://city-adm.lviv.ua

ТзОВ "Галком" отримало містобудівні умови та обмеження та збудує у Львові на вул.Бойківській, 5 апарт-готель із вбудованими спортзалом, косметологічним закладом, комерційними приміщеннями та підземним паркінгом, повідомила пресслужба Львівської міської ради (ЛМР) за результатами містобудівної ради.

"Цей проєкт пережив багато трансформацій в плані естетики. Зараз зауважень до нього немає. Також заявник будівництва надав гарантійний лист про долучення до фінансування розвитку інфраструктури міста", – розповів начальник управління архітектури, департаменту архітектури та просторового розвитку ЛМР Роман Крушельницький.

За його словами, у готелі розмістять 43 номери, а на верхніх поверхах буде клініка. Загальна висота будівлі становитиме 5 поверхів.