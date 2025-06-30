Інтерфакс-Україна
Події
13:21 30.06.2025

Раді пропонують змінити правила бронювання військовозобов’язаних

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Раді пропонують змінити правила бронювання військовозобов’язаних
Фото: Генштаб ЗСУ

Народні депутати із фракції "Європейська солідарність" пропонують змінити правила бронювання військовозобов’язаних.

Відповідний законопроєкт № 13429 зареєстровано у Верховній Раді повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт пропонує внести зміни до ст. 25 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", встановивши, зокрема, що бронюванню підлягають усі військовозобов’язані в органах державної влади, інших державних органах, а також на штатних посадах патронатних служб державних органів.

Згідно з законопроєктом в органах прокуратури (крім підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які підлягають бронюванню у кількості 100% військовозобов’язаних), у Національній поліції України, Державному бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки, Державній кримінально-виконавчій службі України, Службі судової охорони, в установах системи правосуддя та органах досудового розслідування бронюванню підлягають не більше 50% кількості військовозобов’язаних.

Теги: #законопроєкт #бронювання

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