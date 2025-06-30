Кабмін вніс пропозиції щодо санкцій відповідно до рішень Ради ЄС щодо Ірану

Кабінет міністрів України вніс пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до рішень Ради Європейського Союзу щодо Ісламської Республіки Іран.

Згідно з розпорядженням 626 від 27 червня, у зв’язку з прийняттям рішень Ради Європейського Союзу від 12 квітня 2011 року і від 20 липня 2023 року уряд схвалив та вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб та юридичних осіб.

До кого безпосередньо пропонується застосувати санкції в документі не вказано.

У зв'язку з цим, Міністерству закордонних справ доручено після набрання чинності рішенням РНБО про застосування санкцій поінформувати компетентні органи Євросоюзу, США та інших держав про застосування обмежувальних заходів.