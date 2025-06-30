Інтерфакс-Україна
Події
10:54 30.06.2025

Кабмін вніс пропозиції щодо санкцій відповідно до рішень Ради ЄС щодо Ірану

1 хв читати
Кабмін вніс пропозиції щодо санкцій відповідно до рішень Ради ЄС щодо Ірану

Кабінет міністрів України вніс пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до рішень Ради Європейського Союзу щодо Ісламської Республіки Іран.

Згідно з розпорядженням 626 від 27 червня, у зв’язку з прийняттям рішень Ради Європейського Союзу від 12 квітня 2011 року і від 20 липня 2023 року уряд схвалив та вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб та юридичних осіб.

До кого безпосередньо пропонується застосувати санкції в документі не вказано.

У зв'язку з цим, Міністерству закордонних справ доручено після набрання чинності рішенням РНБО про застосування санкцій поінформувати компетентні органи Євросоюзу, США та інших держав про застосування обмежувальних заходів.

Теги: #пропозицiї #іран #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:36 30.06.2025
Іран може мати ще один ядерний об'єкт, вважає Трамп

Іран може мати ще один ядерний об'єкт, вважає Трамп

03:51 30.06.2025
Іран вимагає від ООН визнання Ізраїлю та США відповідальними за 12-денну війну

Іран вимагає від ООН визнання Ізраїлю та США відповідальними за 12-денну війну

20:46 29.06.2025
Трамп пропонує зняття санкцій проти Ірану, якщо він буде мирним

Трамп пропонує зняття санкцій проти Ірану, якщо він буде мирним

19:54 29.06.2025
Україна повністю синхронізувала 13 та 14 пакети санкцій ЄС проти РФ

Україна повністю синхронізувала 13 та 14 пакети санкцій ЄС проти РФ

17:42 29.06.2025
Сенатор Грем каже, що Трамп підтримав його законопроєкт про 500% санкції до країн, які купують продукцію в РФ

Сенатор Грем каже, що Трамп підтримав його законопроєкт про 500% санкції до країн, які купують продукцію в РФ

10:21 29.06.2025
Набули чинності санкції США проти Судану за використання хімічної зброї

Набули чинності санкції США проти Судану за використання хімічної зброї

07:02 29.06.2025
Іран розпочав ремонт на ядерному об'єкті в Натанзі після ударів США

Іран розпочав ремонт на ядерному об'єкті в Натанзі після ударів США

05:37 29.06.2025
Демократи у Сенаті вимагають від Бессента взяти зобов’язання дотримуватися санкцій проти РФ – ЗМІ

Демократи у Сенаті вимагають від Бессента взяти зобов’язання дотримуватися санкцій проти РФ – ЗМІ

21:18 28.06.2025
Іран закрив доступ гендиректору МАГАТЕ на свої ядерні обʼєкти

Іран закрив доступ гендиректору МАГАТЕ на свої ядерні обʼєкти

11:46 28.06.2025
США не використовували протибункерні бомби проти іранського ядерного об'єкта в Ісфагані через глибину його залягання - ЗМІ

США не використовували протибункерні бомби проти іранського ядерного об'єкта в Ісфагані через глибину його залягання - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Окупанти вперше атакували Харків безпілотником нового типу – мер

Україна повністю синхронізувала 13 та 14 пакети санкцій ЄС проти РФ

Загиблому пілоту Устименку присвоєно звання героя України - указ

Україна вийшла з Оттавської конвенції, бо опинилась в нерівній ситуації, яка обмежує її право на самооборону, – МЗС

Україна вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

ОСТАННЄ

У Туреччині від початку літа спалахнули понад 560 лісових пожеж

Митрополит Луганської єпархії УПЦ (МП) отримав 11 років тюрми заочно за співпрацю з окупантами

Окупанти вперше атакували Харків безпілотником нового типу – мер

В аудіоколонку - і на таксі: у Києві затримали торговців кокаїном

ДБР повідомило про підозру чотирьом військовослужбовцям, які відмовились виконати бойовий наказ командирів

Єрмак: Заяви РФ, що "динаміка переговорів залежить від Києва", - чергова маніпуляція

Шмигаль обговорив із президенткою ЄБРР підготовку до Конференції з відновлення, що відбудеться у Римі в липні

У Кривому Розі в результаті удару дронів троє поранених

СБУ затримала в Одесі ворожих навідників - лікарку та експрацівника УЗ

Спецтрибунал щодо злочину російської агресії проти України доповнює існуючі механізми правосуддя – юрист

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА