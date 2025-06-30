На Харківщині 2 загиблих і 8 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів за добу

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області, є жертви і постраждалі серед мирного населення, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У сел. Пісочин постраждали чоловіки 71, 66 і 35 років, 69-річна і 65-річна жінки та 6-річний хлопчик; у м. Куп'янськ загинув 50-річний чоловік, зазнав поранень 37-річний чоловік; у с. Вільхуватка загинув 60-річний чоловік, постраждав 59-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, для обстрілів окупанти застосували 64 некеровані авіаційні ракети, 8 КАБів, 13 БпЛА типу "Шахед", 11 БпЛА типу "Герань-2" і 1 БпЛА типу "Молнія".

Внаслідок ворожих обстрілів у Харківському районі пошкоджено СТО, приватний будинок, 6 автомобілів, 2 складські будівлі і скління багатоповерхового будинку, у Куп'янському районі - квартиру, дитсадок, гараж, 8 будинків та автомобіль, у Чугуївському - будівлю санаторію.

Джерело: https://t.me/synegubov/15355