Російська пропаганда роками виправдовує війну проти України "загрозою розширення НАТО", проте архівні заяви самого Володимира Путіна розбивають цей міф, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Російська брехня про розширення НАТО як "причину" агресії проти України не витримує критики. Особливо, якщо порівняти її зі словами самого Путіна від 2004 року. Архів Кремля викриває лицемірство", - написав він в соцмережі Х у неділю.

За словами Тихого, 8 квітня 2004 року Путін вітає генерального секретаря НАТО в Москві, заявляючи: "Кожна країна має право вибрати варіант, який вона вважає найефективнішим для власної безпеки". Тихий додав, що Путін також сподівався, що розширення НАТО "зміцнить довіру в Європі та в усьому світі".

"Перенесемося в сьогоднішній день, і той самий Путін говорить про те, що Росія "обманута" розширенням НАТО, яке, ймовірно, становить "загрозу" для Росії. Путін - патологічний брехун, який намагається переписати історію та виправдати свою імперську загарбницьку війну", - зазначив речник МЗС.

За його словами, улюблена пропагандистська казка Росії про "обіцянки" НАТО Москві 1990 року не рухатися на схід також неодноразово спростовувалася, зокрема (генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом – ІФ-У) Горбачовим.

"Правда кришталево ясна: розширення НАТО ніколи не становило реальної загрози для Росії. Це лише позбавило Москву можливості завойовувати суверенні європейські держави. Саме проти цього Путін насправді протестує", - підкреслив Тихий.

"Це завжди було рушійною силою бажання країн Центральної та Східної Європи вступити до НАТО. Щоб захистити своїх дітей від війни Росії та спроб колоніального панування. Пам’ятайте про це наступного разу, коли почуєте Путіна чи когось іншого, як він говорить про те, що НАТО "провокує" Росію на напад на своїх сусідів", - резюмував речник МЗС.