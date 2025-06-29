Інтерфакс-Україна
Події
12:06 29.06.2025

ЗСУ контролюють більшість дніпровських островів у Херсонській області

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ЗСУ контролюють більшість дніпровських островів у Херсонській області
Фото: 152 ОЄБр

Українські військовослужбовці контролюють більшу частину острівної зони в заплаві Дніпра в Херсонській області та успішно відбивають спроби російських окупантів висадитись на них, повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

"Острівна зона в переважній більшості, в дуже переважній більшості, простіше кажучи, перебуває під контролем Сил оборони України. Противник кілька днів поспіль намагався висадитись в південній зоні – там, де острови Нестрига, Козулиський, Забич. Він намагався лише висадитись, я вже не кажу про те, що може і мав на меті якесь захоплення якогось плацдарму. Проте всі ці спроби його були безуспішними", – сказав Волошин в ефірі національного телемарафону в неділю.

За його словами, біля Антонівських мостів, за декілька кілометрів від острівної зони, російські окупанти також намагаються підійти до українських позицій, "проте теж Сили оборони України знищують ворога".

"Ну і основне завдання, що зараз ворог робить – це намагається евакуювати свою втрати, намагається здійснити якесь там хоча б логістичне забезпечення своїх підрозділів, які зараз перебувають на херсонському напрямку, тому що Сили оборони України тут їм не дають діяти і втілювати свої плани в життя", – додав Волошин.

Він також розповів, що ворог на півдні України зосереджує певну кількість сил і засобів для проведення штурмових дій малими групами піхоти. "Він зосереджує чимало такої піхоти, щоб ці штурмові дії тривали постійно, щоб були штурми високої інтенсивності. Крім того, за даними нашої розвідки, противник перекинув туди… додатковий полк… Але я хочу вас запевнити, що полк – це не дуже багато для того, щоб проводити якісь серйозні масштабні наступальні дії. Простіше кажучи, ми його також знищимо, як і решту російських підрозділів", - запевнив Волошин.

Теги: #зсу #контроль #херсонська_область

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