Генштаб зафіксував впродовж доби 170 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаударів, скинувши 113 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5826 обстрілів, зокрема 96 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3004 дрони-камікадзе", - йдеться в повідомленні.