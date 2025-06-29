Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

Польща розпочала патрулювання свого повітряного простору силами власної та союзницької авіації у відповідь на ракетні удари РФ по території України, повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі в соцмережі Х.

Відповідно до чинних процедур, командування привело у дію всі доступні сили та засоби. Було піднято чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки переведено у стан найвищої бойової готовності.

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами. Оперативне командування РСЗ здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", — зазначили в командуванні.

Джерело: https://x.com/DowOperSZ/status/1939137184092627447?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1939137184092627447%7Ctwgr%5Eb7816f01767178fe8d9cf251551aae373d3a57bd%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F1054129-polsa-pidnala-aviaciu-cerez-udari-rf-po-ukraini%2F