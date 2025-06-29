07:22 29.06.2025
Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців - Генштаб
Втрати окупантів впродовж доби склали 1220 одиниць живої сили та 270 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 неділі.
Зокрема українськими воїнами знищено 6 танків, 7 бойових броньованих машини, 24 ртилерійські системи, 93 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Повітряні удари коштували противнику 147 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26029