Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби склали 1220 одиниць живої сили та 270 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено 6 танків, 7 бойових броньованих машини, 24 ртилерійські системи, 93 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику 147 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26029