Інтерфакс-Україна
Події
07:22 29.06.2025

Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців - Генштаб

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Втрати окупантів впродовж доби склали 1220 одиниць живої сили та 270 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено 6 танків, 7 бойових броньованих машини, 24 ртилерійські системи, 93 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику 147 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26029

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

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