29 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1222 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1222 RUSSIAN AGRESSION

29 червня в Україні відзначають День молодіжних та дитячих громадських організацій.

Також сьогодні Міжнародний день рибалки, Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин, Міжнародний день тропіків, Всесвітній день склеродермії, Міжнародний день промислового дизайну.

Православна церква вшановує пам'ять святих верховних апостолів Петра і Павла.

День молодіжних та дитячих громадських організацій

Відзначається щорічно в останню неділю червня відповідно до Указу Президента України від 27.06.2008 р. № 599/2008 (зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 24.05.2011 р. № 600/2011).

Запорукою успішного державного розвитку є виховання моральності в молоді, враховуючи її інтереси. Сучасний розвиток молодіжного та дитячого руху характеризується добровільністю вступу до організації. Найвпливовішими та найчисельнішими українськими об’єднаннями, які гуртують молодь, зараз є Національна організація скаутів України (НОСУ), заснована у 2007, Спілка піонерських організацій України, Скаутська організація "Пласт". Також дуже активно функціонують невеликі групи та спілки, до яких належать екологічні, туристичні та релігійні молодіжні організації, Асоціація молодіжних пошукових об’єднань.

Міжнародний день тропіків

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 70 / 267.

У червні 2014 року Генеральна Асамблея ООН заслухала доповідь Нобелівської лауреатки Аун Сан Су Чжі, присвячену тропікам. Ця природна зона займає майже 40% всієї території світу. Тут проживають понад 80% біологічних видів, а народи цієї зони становлять значну частину мов і культур. Тому зона тропіків є найважливішою складовою в системі сталого розвитку планети Земля.

Міжнародний день рибалки

Віддає належне наполегливій праці, майстерності та самовідданості цих людей, які сміливо борються з морями та річками, щоб забезпечити нас основним джерелом їжі та підтримати місцеву економіку, залежну від рибної промисловості.

Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин

Запровадження Всесвітнього дня проти відмови від домашніх тварин було ініційовано французькими організаціями, що спеціалізуються на захисті тварин. Вони хотіли дізнатися, чому люди виганяють своїх улюбленців з дому, особливо влітку. Дата 29 червня була обрана не випадково, оскільки в цей період у багатьох інших країнах збільшується кількість бездомних тварин.

Всесвітній день склеродермії

Цей день призначений для привернення уваги до склеродермії та її наслідків. Склеродермія - це рідкісне аутоімунне захворювання, яке вражає шкіру, суглоби, легені, серце та нирки.

Міжнародний день промислового дизайну

29 червня 1957 року було засновано Міжнародну організацію дизайну (WDO), що була зацікавлена у захисті промислового дизайну та поширенні знань у цій сфері. Після появи WDO було введено професійне свято для дизайнерів всього світу.

Цього дня народилися:

125 років від дня народження Антуана де Сент-Екзюпері (1900-1944), французького письменника, авіатора;

120 років від дня народження Володимира Олександровича Фемеліді (1905-1931), українського композитора, диригента, одного з основоположників української опери та балету. Дату народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX, за даними Українського національного біографічного архіву, біографічним довідником "Мистецтво України"; за іншими даними народився 29.07.1905 р.;

70 років від дня народження Любові Антонівни Пшеничної (1955), української письменниці, педагогині.

Ще в цей день:

1174 - Полтава вперше згадана в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. Назва Полтава з'явилася в 1430 році;

1659 - У битві при Конотопі українські війська під проводом гетьмана Івана Виговського розгромили московські війська Олексія Трубецького;

1945 - Закарпаття, що перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до УРСР;

1949 - У ПАР почала діяти політика апартеїду. Набув чинності закон, що забороняв расово змішані шлюби.

Церковне свято:

День пам’яті святих верховних апостолів Петра й Павла. Вони уособлюють неперервну Церкву. Вшановування цих апостолів відоме ще від IV століття.

Петро був першим з апостолів, хто визнав Ісуса Христа месією. Він очолив спільноту християн після Ісуса і залишив два послання Христовим послідовникам. Петро був розп’ятий на хресті за свої переконання.

Павло колись гонив християн, але потім розкаявся та став палким проповідником християнства. Він написав 13 послань різним церквам та подорожував і поширював вчення Христа. Обоє апостолів були страчені за свої переконання, але завдяки їм християнство продовжило поширюватися.

Іменини: Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Опанас, Павло, Петро, Юліан.