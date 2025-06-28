Інтерфакс-Україна
Події
23:49 28.06.2025

Окупанти втратили 198 військових на покровському напрямку - Генштаб

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Російські окупанти втратили на покровському напрямку в суботу 198 військових, загалом на напрямку атакували впродовж доби 34 рази, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 198 окупантів, з них 113 — безповоротно", - йдеться в повідомленні.

Знищено одинадцять одиниць автомобільної техніки, один мотоцикл, вісім безпілотних літальних апаратів, чотири термінали супутникового зв’язку, шість антен управління БпЛА та шість укриттів для особового складу. Крім того, пошкоджено один танк, бойову броньовану машину, автомобіль, два мотоцикли та сім артилерійських засобів противника.

Загалом протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив тридцять чотири штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка. Противник завдав авіаудару по Покровську.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26027

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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