Інтерфакс-Україна
Події
21:18 28.06.2025

Іран закрив доступ гендиректору МАГАТЕ на свої ядерні обʼєкти

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Іран закрив доступ гендиректору МАГАТЕ на свої ядерні обʼєкти

Іран більше не допустить главу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на свої ядерні обʼєкти та не дозволить встановити на них камери відеоспостереження, про це заявив віцеспікер парламенту Ірану Хамід Реза Хажі Бабаї, повідомляє іранське агентство Mehr.

Бабаї заявив у суботу, що рішення Ірану пов'язане з виявленням конфіденційних даних про об'єкти в документах, отриманих від ізраїльського режиму.

"12-денна війна є продовженням 47-річної ворожнечі, яку ведуть Сполучені Штати проти іранського народу. Суть цієї ворожнечі полягає не в ракетах чи ядерній програмі, а в народі Іран… Врешті-решт, саме народ Ірану прийняв остаточне рішення. Чим більше ворог нагнітатиме, тим сильніше відповідатиме народ", - додав Бабаї.

Як повідомлялось, ядерні технології в Ірані перебувають під контролем МАГАТЕ, оскільки Іран є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Інспектори МАГАТЕ регулярно відвідували Іран з перевірками, зокрема фіксували підвищення рівня збагачення урану на ядерних обʼєктах у країні. Після атаки Ізраїлю МАГАТЕ також оцінювало збитки, завдані іранським ядерним обʼєктам.

Теги: #іран #ядерні #магате

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