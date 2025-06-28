Сумщина отримала 30 автобусів від Корейського агентства (KOICA)

Фото: https://t.me/grigorov_oleg/

Сумська область отримала 30 автобусів у рамках міжнародної підтримки прикордонних громад від Корейського агентства міжнародного співробітництва (KOICA) та Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS), повідомляє глава обласної військової адміністрації Олег Григоров у суботу.

"Сумщина отримала 30 автобусів від KOICA та UNOPS – перша частина міжнародної підтримки прикордонних громад. Автобуси закуплені за фінансової підтримки Уряду Республіки Корея через KOICA. Реалізує проєкт Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS). Транспорт передадуть 15 громадам для забезпечення потреб жителів населених пунктів, які перебувають під постійною загрозою обстрілів", - написав він у Телеграмі.

За його словами, до кінця літа очікується передача ще 30 автобусів.

Григоров висловив подяку уряду Республіки Корея, KOICA, UNOPS та всім міжнародним партнерам за своєчасну й необхідну допомогу.