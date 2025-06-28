Інтерфакс-Україна
Події
15:31 28.06.2025

Зеленський і Дуда обговорили безпекову ситуацію, стан дипломатії

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Зеленський і Дуда обговорили безпекову ситуацію, стан дипломатії

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда у Києві обговорили безпекову ситуацію, стан дипломатії та відносини між країнами.

"Щойно у нас з Анджеєм була важлива розмова про те, як далі будуть розвиватися відносини між нашими країнями.

Звісно, ми говорили і про безпекову ситуацію, і про стан дипломатії, про наші відносини і можливі рішення на рівні Євросоюзу та координації з партнерами в НАТО", - сказав Зеленський під час пресконфренції у суботу.

Він зазначив, що зараз Польща готується до вступу на посаду нового президента Кароля Навроцького. "Ми будемо робити все, що залежить від нас, щоб відносини між нашими державами тільки міцнішали", - додав Зеленський.

У свою чергу, Дуда повідомив, що обговорив з главою Української держави співпрацю в військово-промисловому комплексі. За його словами, держави можуть співпрацювати в багатьох галузях, зокрема, у розвитку дронів.

"Ми в Польщі знаємо, що Україна дуже динамічно розвиває свою військову промисловість. Ми сподіваємося, що будемо співпрацювати", - додав Дуда.

Він зазначив, що також понад 2 тис. польських фірм висловили свою зацікавленість в участі у відбудові України.

Теги: #зеленський #дуда

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