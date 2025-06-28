Дрони ГУР уразили об’єкти арсеналу ворога у Брянську - джерела

Ударні безпілотники Головного управління розвідки вранці 28 червня атакували військові об’єкти Брянська, дрони уразили об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ, повідомили агентству "Інтрефакс-Україна" джерела у розвідці.

За повідомленням місцевих росЗМІ, у Брянську було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї. Місцева влада ніяк не прокоментувала вибухи, лише нагадала про заборону зйомки та публікації відео "наслідків роботи ППО".

Як повідомили джерела у розвідці, ГУР продовжує операцію з демілітаризації країни-агресора, і сьогодні "добрі дрони уразили об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ; інформація про наслідки атаки уточнюється".

Як повідомлялося, ввечері 26 червня, ударні дрони ГУР вразили у Брянську склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру МТЗ ЗС РФ.