Інтерфакс-Україна
Події
13:43 28.06.2025

Викрито злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова, вони підозрюються у заволодінні 5,4 млн грн, виділених на фортифікації - генпрокурор

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Викрито злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова, вони підозрюються у заволодінні 5,4 млн грн, виділених на фортифікації - генпрокурор

Прокуратура спільно з поліцією викрила злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова: підозрюються у заволодінні 5,4 млн грн бюджетних кошти, виділених на фортифікації, повідомив у суботу генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила про підозру пʼятьом членам злочинної організації, яку створив та здійснював керівництво колишній заступник міського голови м. Харків. До складу ОЗ крім організатора входили четверо виконавців, серед яких: 2 керівників підприємств та 2 фізичних осіб підприємців, повідомив Кравченко у телеграм-каналі

Організатор та директор одного із підприємств як основний підрядник, залучили до протиправної діяльності керівника фірми-прокладки та двох таких самих ФОПів, які здійснили закупівлю майна для облаштування фортифікації за цінами завищеними більше ніж на 30% від ринкових.

Слідство встановило, що внаслідок злочинної діяльності групи державі завдано збитків в сумі 5,4 млн гривень. В рамках досудового розслідування будуть досліджені інші епізоди діяльності даної злочинної організації.

У межах провадження проведено низку обшуків на території Харкова та Харківської області, під час яких вилучено компʼютерну техніку, бухгалтерські та фінансові документи.

Прокуратура інкримінує підозрюваним участь у злочинній організації з метою розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Організатору злочинної групи вручено підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Виконавцям - за ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Усіх учасників злочинної організації затримано. Стосовно підозрюваних скеровано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

"Від себе додам — вкрадені з бюджету кошти мають бути повернуті державі у повному обсязі. І це стосується не тільки цього випадку. А всіх охочих збагатитися на оборонці чи армії, застерігаю — відповідатемите з усією суворістю", - написав також генпрокурор.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснює СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу 7 управління ( з обслуговування Харківської області) ДСР НП України).

Теги: #фортифікація #кравченко_руслан #злочинна_організація

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