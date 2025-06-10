Інтерфакс-Україна
Політика
19:30 10.06.2025

Порошенко вимагає термінового засідання парламенту через кризу з фортифікаціями

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Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав скликати окреме засідання Верховної Ради для розгляду ситуації з будівництвом фортифікаційних споруд. За його словами, проблема набула критичного характеру та потребує негайних рішень, повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

Під час брифінгу Порошенко також наполягав на відкритті для суспільства результатів роботи парламентської тимчасової слідчої комісії з питань фортифікацій та закупівлі дронів. Він зазначив, що пропонував місцевим адміністраціям фінансувати будівництво фортифікацій за власні кошти, однак отримав відмову.

"Ситуація настільки гостра, що вимагає негайного засідання. Ми вимагаємо визначити відповідальних за непобудову, корупцію та зрив фінансування. Їх потрібно відсторонити, звільнити та притягнути до відповідальності", - заявив Порошенко.

Політик також наголосив, що важливо переглянути систему управління проєктом: відсторонити від нього військово-цивільні адміністрації та передати координуючу роль Державній службі спеціального транспорту та Силам підтримки, які, за його словами, демонструють найефективніше використання коштів.

За його даними, з резервного фонду на фортифікаційні споруди було витрачено лише 800 мільйонів гривень, тоді як значну частину коштів витратили на інші напрямки, зокрема кеш-беки.

"40 мільярдів гривень були розбазарені. Кожна гривня, яка була вкрадена, коштувала нам тисячі життів, квадратні кілометри української землі та дорогоцінний час", - наголосив він.

Як повідомлялося раніше, Фонд Порошенка передав Силам оборони 78 екскаваторів для будівництва фортифікаційних споруд, а також вантажівки та будівельні матеріали.

Теги: #фортифікація #порошенко

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