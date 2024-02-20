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22:21 20.02.2024

Порошенко закликає прискорити будівництво фортифікаційних споруд і купує екскаватори для їх зведення

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Порошенко закликає прискорити будівництво фортифікаційних споруд і купує екскаватори для їх зведення

Влада повинна негайно будувати фортифікаційні споруди, на це зараз мають бути спрямовані максимальні ресурси - організаційні, фінансові та людські, заявив лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Прямий".

"Мають бути фортифікаційні споруди. Воїни мають виходити на обладнані позиції. Або навіть і відходити, якщо є в цьому необхідність і є рішення військового керівництва, то має бути друга, третя лінія оборони, обладнані бліндажі, обладнані вогневі точки, куди виходять наші воїни", - сказав Порошенко.

"Я за два з половиною місяці в 2014-му році доручив кожному голові обласної державної адміністрації, виділив ділянку фронту, виділили типовий проект кожного окремо укріпленого пункту, форпосту. І якщо обласна адміністрація не справлялася з поставленим завданням, то губернатор або заступник йшов, або на звільнення, або до в'язниці", - нагадав п'ятий Президент власний досвід.

"Чому ми тримали Авдіївку 9 років? Тому що там були побудовані потужні фортифікаційні споруди. Так само, як і в Часом Яру, в Мар'їнці, у Водяному, в Кураховому, у Вугледарі. Зараз у нас де вони побудовані?" - запитав Порошенко.

Він зазначив, що Естонія вже почала зводити укріплення на кордоні з Росією.

"Мені і депутати, і чиновники естонські сказали, що вже зараз уздовж російського кордону вони будують 600 фортифікаційних споруд. На 300 кілометрів кордону. Кожні півкілометра споруди, і потім будуть починати будувати другу лінію", - сказав Порошенко.

"Я не можу спокійно на це дивитися. Коли наші частини - а це і 59-та, з якою ми працюємо, і 53-тя, і 110-та, і 47-ма змушені були відійти, три чверті з них відійшли на непідготовлені позиції або на неякісно підготовлені, бо викопана траншея, де по коліно води - це не підготовлена позиція. І тому має бути чіткий план, чіткі завдання - хто і як організовує будівництво фортифікаційних споруд", - зазначив лідер "Європейської солідарності".

Він також запропонував до законопроєкту про мобілізацію включити позицію щодо формування інженерних військ.

"Той, хто має проблеми, боїться йти на фронт - іди і працюй, без військових бойових доплат, 6 днів на тиждень на будівництво фортифікаційних споруд", - вважає Порошенко.

"Тільки за останні 10 днів ми закупили 15 важких екскаваторів, які здатні виконувати ці роботи і два з них відправили під Авдіївку. На жаль, один із них уже підбитий. Нами ухвалено рішення збільшити кількість цієї техніки, запропонувати співпрацю з військово-цивільними адміністраціями або з будівельними компаніями, отримати завдання військового керівництва і приступити або через інженерні війська і командування сил підтримки, або через цивільні підприємства, будувати фортифікаційні споруди", - наголосив Порошенко.

Теги: #порошенко #україна #фортифікація

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