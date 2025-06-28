Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху невідомого предмету на Харківщині – ОВА

Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху в селі Ставище Шевченківської громади, повідомляє начальник Харьківської ОВА Олег Синєгубов у суботу.

"Попередньо, здетонував невідомий предмет, який хлопці знайшли біля подвір’я. Постраждалим 12 і 15 років. Молодший хлопчик отримав відкриту черепно-мозкову травму, 15-річний підліток — опік кисті. Обидва госпіталізовані. Лікарі надають усю необхідну допомогу. На місці працюють екстрені служби", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.