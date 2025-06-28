Інтерфакс-Україна
Події
12:33 28.06.2025

Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху невідомого предмету на Харківщині – ОВА

1 хв читати
Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху невідомого предмету на Харківщині – ОВА

Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху в селі Ставище Шевченківської громади, повідомляє начальник Харьківської ОВА Олег Синєгубов у суботу.

"Попередньо, здетонував невідомий предмет, який хлопці знайшли біля подвір’я. Постраждалим 12 і 15 років. Молодший хлопчик отримав відкриту черепно-мозкову травму, 15-річний підліток — опік кисті. Обидва госпіталізовані. Лікарі надають усю необхідну допомогу. На місці працюють екстрені служби", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Теги: #постраждалі #харківська_область #синєгубов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:57 28.06.2025
Внаслідок дронової атаки по Одесі і області загинули двоє місцевих жителів, ще 17 постраждали - прокуратура

Внаслідок дронової атаки по Одесі і області загинули двоє місцевих жителів, ще 17 постраждали - прокуратура

09:39 28.06.2025
До 14 зросла кількість постраждалих в Одесі, серед них троє дітей - ОВА

До 14 зросла кількість постраждалих в Одесі, серед них троє дітей - ОВА

07:15 28.06.2025
Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, є постраждалі - Федоров

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, є постраждалі - Федоров

01:05 28.06.2025
Окупанти вдарили БпЛА по Одесі, є пошкодження та троє постраждалих

Окупанти вдарили БпЛА по Одесі, є пошкодження та троє постраждалих

18:51 27.06.2025
Кількість постраждалих у Самарі на Дніпропетровщині через ракетну атаку зросла до 25 людей

Кількість постраждалих у Самарі на Дніпропетровщині через ракетну атаку зросла до 25 людей

18:25 27.06.2025
Агропідприємство в Харківській області постраждало від обстрілу, збитки становлять близько 300 млн грн

Агропідприємство в Харківській області постраждало від обстрілу, збитки становлять близько 300 млн грн

14:16 27.06.2025
У ДТП на Харківщині загинув підліток-водій, підлітка-пасажира шпиталізовано

У ДТП на Харківщині загинув підліток-водій, підлітка-пасажира шпиталізовано

20:30 26.06.2025
Двох цивільних поранено на Харківщині через авіаудар ворога - ДСНС

Двох цивільних поранено на Харківщині через авіаудар ворога - ДСНС

08:32 26.06.2025
У Білозерському Донецької області внаслідок нічної атаки РФ поранено п’ятьох цивільних – прокуратура

У Білозерському Донецької області внаслідок нічної атаки РФ поранено п’ятьох цивільних – прокуратура

01:14 26.06.2025
Російська авіація вдарила по Таврійському на Херсонщині, поранено чоловіка – ОВА

Російська авіація вдарила по Таврійському на Херсонщині, поранено чоловіка – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський нагородив президента Польщі Дуду орденом Свободи

Ворог атакував Україну 23-ма ударними БпЛА, знешкоджено 22, зафіксовано влучання у 1 локації в Одесі, а також падіння збитих на 8 локаціях - ПС

СБУ та ССО знищили два російські літаки СУ-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області, ще два пошкодили

ВАКС обрав запобіжний захід Чернишову у вигляді застави в 120 млн грн

Членами розширеної Ради підприємництва стали 77 бізнесменів, Єрмак, Свириденко, бізнес-омбудсмен, представник ФРУ, секретарем – Каціон

ОСТАННЄ

Зеленський нагородив президента Польщі Дуду орденом Свободи

"Укрзалізниця" запустила Портал постачальника

США не використовували протибункерні бомби проти іранського ядерного об'єкта в Ісфагані через глибину його залягання - ЗМІ

Країни Балтії повідомили ООН про вихід із конвенції щодо заборони протипіхотних мін

Президент Польщі Дуда прибув з візитом до Києва

Трамп спростував повідомлення ЗМІ про плани США профінансувати іранську мирну ядерну програму

Ворог атакував Україну 23-ма ударними БпЛА, знешкоджено 22, зафіксовано влучання у 1 локації в Одесі, а також падіння збитих на 8 локаціях - ПС

В Одесі до 9 зросла кількість постраждалих через удар БпЛА по багатоповерхівці - поліція

Єрмак: сучасна Конституція є спадкоємицею конституції Пилипа Орлика

Сирський військовим в День Конституції: це правове ядро держави і ми стоїмо 11-й рік в обороні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА