Інтерфакс-Україна
Події
09:39 28.06.2025

До 14 зросла кількість постраждалих в Одесі, серед них троє дітей - ОВА

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До 14 зросла кількість постраждалих в Одесі, серед них троє дітей - ОВА
Фото: ДСНС

Кількість постраждалих після нічного дронового удару по Одесі зросла до 14, серед них – троє дітей, повідомляє очільник ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок нічного дронового удару по Одесі постраждало 14 людей, троє з них діти. На стаціонарному лікуванні залишається 6 поранених, з них троє (серед яких одна дитина) у важкому стані. Інші продовжують лікування амбулаторно. Наші медики роблять все для того, аби зберегти життя та здоровʼя кожному", - йдеться у повідомленні Кіпера в телеграм-каналі.

Теги: #дрони #постраждалі #одеса

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