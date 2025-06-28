На фронті з початку доби відбулось 117 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

На фронті від початку доби п'ятниці відбулось 117 бойових зіткнень, з них 53 – на Покровському напрямку, повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

Так, з початку доби відбулося 117 бойових зіткнень, противник завдав по позиціях українських військ і населених пунктах 4 ракетних та 33 авіаційних удари, застосувавши дванадцять ракет та сорок дев’ять керованих авіаційних бомб.

Зафіксовано 1375 ворожих ударів дронами-камікадзе, здійснено 3875 артилерійських обстрілів.

Також 17 бойових зіткнень відбулося сьогодні на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, три з яких досі тривають.

П’ять атак відбили українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в бік Петро-Іванівки й Довгенького.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався йти вперед на українські оборонні позиції в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямку Новоплатонівки й Петропавлівки.

Також 17 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись у районах Липового, Шийківки, Новосергіївки, Рідкодуба, Торського та в напрямках Глущенкового, Греківки, Шандриголового, Нового Миру.

На Сіверському напрямку українські захисники успішно зупинили дві ворожі атаки поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку війська загарбника п’ять разів атакували поблизу Маркового, Предтечиного та в бік Білої Гори.

Ворог 17 разів намагався вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку в бік Яблунівки, Диліївки, Плещіївки, Олександро-Калинового, Русиного Яру, поблизу Щербинівки, Новоспаського.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут протягом дня агресор здійснив 53 штурмові та наступальні дії. Висока активність російських окупантів у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Володимирівки, Мирнограду, Сергіївки, Новопідгородного, Полтавки, Олексіївки, Мирне, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці зупинили 10 атак у районах населених пунктів Шевченко, Федорівка та в бік Запоріжжя, Мирного, Перебудови, Ялти й Комара.

За підтримки авіації на Оріхівському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони поблизу Кам’янського – успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби просунутись вперед.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0AXkdRPWJadroNrdHJe2E6ZE9EmepVLD2oFFBEnP2p32HMJdPgS66q68mYFzfbNXRl