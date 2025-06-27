Інтерфакс-Україна
Події
22:34 27.06.2025

Єрмак закликав світ посилювати тиск на РФ, що вона відчула ціну війну

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Країни-партнери мають продовжувати робити конкретні кроки для посилення політики санкційного тиску на Росію, щоб держава-агресорка й далі відчувала ціну війни, заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Санкції проти країни-агресорки працюють. Закликав партнерів посилювати санкційний тиск, зокрема щодо енергетичного сектору Росії", - сказав він під час конференції Fair Play, присвяченої запровадженню додаткових санкцій проти РФ.

Керівник Офісу глави держави зауважив, що зустрічі, які провів Зеленський під час візитів до Канади, Нідерландів та Великої Британії, продемонстрували консенсус серед країн-партнерів щодо збереження й посилення санкцій.

"Але війна триває, і нам одного консенсусу замало. Нам потрібні реальні дії. Європейці рухаються. З початку цього року ЄС запровадив два нових санкційних пакети, Велика Британія – шість пакетів, Канада – чотири. Готуються нові санкції від країн, які займали позицію щодо незастосування санкцій – Нової Зеландії, Австрії", – зазначив Єрмак.

Очільник ОП наголосив, що особливо важлива в санкційному тиску позиція США.

"Була дуже гарна двостороння зустріч президента Зеленського та президента Трампа на полях саміту НАТО. Відчувається, що принцип "мир завдяки силі", особливо після успіху в конфлікті між Іраном та Ізраїлем, все більше стає провідним у політиці США", – сказав він.

За його словами, завдяки санкціям зростання російського ВВП уповільнилося до 1,6%, із початку року нафтогазові доходи країни-агресорки знизилися на 14%, а державний борг у червні зріс на 708 млрд рублів.

"Зупинятися ніхто не збирається. Наша міжнародна санкційна група працює кожного дня. Ми аналізуємо всі санкції, які виходять. Ми даємо рекомендації. Ми випустили вже четвертий об’ємний системний документ, де описали всі санкції – що працює чи не працює", – зазначив Єрмак.

Джерело: https://president.gov.ua/news/partneri-mayut-posilyuvati-sankcijnij-tisk-na-rosiyu-shob-ag-98717

Теги: #єрмак #тиск #світ #рф

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