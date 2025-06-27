США припиняють торговельні перемовини з Канадою

Президент США Дональд Трамп заявив, що після того, яка Канада ввела податок на цифрові послуги для американських технологічних компаній, США припиняє перемовини з Оттавою щодо торгівлі.

"Нам щойно повідомили, що Канада, з якою дуже складно торгувати, зокрема через те, що вона роками обкладала наших фермерів 400% митом на молочні продукти, щойно оголосила, що вводить податок на цифрові послуги для наших американських технологічних компаній, що є прямим і відвертим нападом на нашу країну. Очевидно, що вони копіюють Європейський Союз, який зробив те ж саме, і в даний час також веде з нами переговори. Виходячи з цього кричущого податку, ми припиняємо всі переговори про торгівлю з Канадою, починаючи з сьогоднішнього дня", - написав Трамп в Truth.

Він зазначив, що США повідомлять Канаду про мито, яке вони будуть сплачувати за ведення бізнесу зі США протягом наступних семи днів.

Джерело: https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1938655398614937883