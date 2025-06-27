Інтерфакс-Україна
Події
22:11 27.06.2025

Історика Алфьорова призначили новим головою Інституту нацпам’яті

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Кабінет міністрів призначив Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті, повідомила пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Алфьоров – український історик, теле- та радіоведучий, громадський та військовий діяч.

З 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України НАН України. Він є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.

З початком повномасштабного вторгнення став офіцером ССО "Азов-Київ", з вересня 2022 року – офіцер 3-ї окремої штурмової бригади, начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу. Має звання майора запасу. Одночасно був головою експертної групи з дерусифікації в Києві.

Джерело: https://www.facebook.com/100068226896722/posts/1028400689444151/?rdid=KDg8dO9kNCtcY7Nq

Теги: #призначення #інститут #нацпамяті

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