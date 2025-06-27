Київська громада на цьому тижні передала на фронт ще 1700 дронів

Київська громада цього тижня передала Силам оборони ще 1700 дронів, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Допомога Захисникам і Захисницям: від громади столиці бійцям на фронт передали ще 1700 FPV-дронів", - йдеться у повідомленні КМДА у телеграмі у пятницю.

Зокрема, мер Києва Віталій Кличко передав 700 FPV-дронів різних типів 25-й Київській бригаді ім. князя Аскольда Національної гвардії України. Ще 1 тис. FPV-дронів різних типів поїхали на фронт до бійців 27-ї Печерської бригади Нацгвардії.