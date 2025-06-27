Інтерфакс-Україна
Події
19:01 27.06.2025

Посол Швеції в Україні ознайомився із діяльністю УЧХ на Сумщині

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Посол Швеції в Україні ознайомився із діяльністю УЧХ на Сумщині

Посол Швеції в Україні Мартін Оберг ознайомився з діяльністю Українського Червоного Хреста (УЧХ) на Сумщині.

Як повідомив УЧХ у Фейсбуці, особливу увагу  посол Швеції в Україні приділив підтримці Сумської обласної організації Українського Червоного Хреста, адже саме Шведський Червоний Хрест є надійним партнером у реалізації гуманітарних програм у регіоні.

Оберг обговорив з представниками місцевої влади та гуманітарних організацій під час робочих зустрічей першочергові потреби Сумщини для подальшого залучення міжнародної допомоги. Сторони звернули увагу на розвитку міжнародного співробітництва, зміцненні міжрегіональних зв’язків, зокрема між містами Конотоп і Лінчепінг, а також на важливості підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Окремим пунктом програми став огляд будівництва модульного містечка в Сумах, яке створюється за фінансової підтримки Шведського Червоного Хреста та SIDA (Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку). 

 

Теги: #допомога #швеція #тчху #учх

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