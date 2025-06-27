Путін заявив, що РФ готова провести наступний раунд переговорів із Києвом у Стамбулі

Володимир Путін заявив у п’ятницю, що РФ готова наступний раунд переговорів із Києвом провести в Стамбулі і вдячна президенту Туреччини Реджеп Таїп Ердогану, повідомляють росЗМІ.

Путін також зазначив, що предметом переговорів із Києвом буде обговорення меморандумів двох країн.

Він також заявив, що російський і український меморандуми щодо мирного врегулювання "прямо протилежні", але переговори і проводяться "для пошуку шляхів зближення позицій".