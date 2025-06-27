Інтерфакс-Україна
Події
14:14 27.06.2025

Ворог атакував важливий енергетичний об'єкт на Херсонщині, можливі тривалі відключення е/е

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Ворог атакував важливий енергетичний об'єкт на Херсонщині, можливі тривалі відключення е/е
Фото: Pixabay

Окупаційна армія РФ атакувала енергетичний об'єкт у Херсонській області, енергетики намагаються ліквідувати наслідки ударів, населення просять підготуватися до тривалої відсутності електропостачання, повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у п'ятницю.

"Напередодні Дня Конституції росіяни вирішили занурити Херсонщину в темряву, атакувавши важливий енергетичний об'єкта. Через атаку є проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів. Прошу мешканців регіону підготуватися до тривалої відсутності світла", - написав Прокудін у телеграм.

Начальник ОВА зазначив, що енергетики роблять все можливе для стабілізації ситуації.

Теги: #атака_рф #херсонська_область #енергообєкти

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