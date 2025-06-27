Сирський відвідав Покровський напрямок, де росіяни створили угрупування в 111 тис осіб

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На Покровському напрямку противник створив угруповання численністю близько 111 тис особового складу, яке не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донецької області, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський у п'ятницю.

"На цьому напрямку росіяни створювали найбільш чисельне угруповання – близько 111 тисяч особового складу. Противник не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини… Особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем", - йдеться у повідомленні у Телеграмі після робочій поїздці на Покровський напрямок.

Як зазначив головком, наступ армії РФ на цьому напрямку має насамперед демонстраційну мету.

"(Противник – ІФ-У) Хоче зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою. Для досягнення психологічного ефекту: поставити сумнозвісну "ногу русского солдата", увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдо-"побєду", - написав головком.

Сирський провів наради у підрозділах Збройних Сил та Національної гвардії України.

"Мав змогу в дрібних деталях вивчити оперативну обстановку, з’ясувати всі проблемні моменти. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач", - повідомив він.

Головком подякував воїнам за хоробрість і професіоналізм.