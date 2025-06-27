Інтерфакс-Україна
Події
13:50 27.06.2025

Сирський відвідав Покровський напрямок, де росіяни створили угрупування в 111 тис осіб

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Сирський відвідав Покровський напрямок, де росіяни створили угрупування в 111 тис осіб
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

На Покровському напрямку противник створив угруповання численністю близько 111 тис особового складу, яке не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донецької області, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський у п'ятницю.

"На цьому напрямку росіяни створювали найбільш чисельне угруповання – близько 111 тисяч особового складу. Противник не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини… Особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем", - йдеться у повідомленні у Телеграмі після робочій поїздці на Покровський напрямок.

Як зазначив головком, наступ армії РФ на цьому напрямку має насамперед демонстраційну мету.

"(Противник – ІФ-У) Хоче зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою. Для досягнення психологічного ефекту: поставити сумнозвісну "ногу русского солдата", увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдо-"побєду", - написав головком.

Сирський провів наради у підрозділах Збройних Сил та Національної гвардії України.

"Мав змогу в дрібних деталях вивчити оперативну обстановку, з’ясувати всі проблемні моменти. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач", - повідомив він.

Головком подякував воїнам за хоробрість і професіоналізм.

Теги: #покровський_напрямок #сирський

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