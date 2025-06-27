Інтерфакс-Україна
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13:35 27.06.2025

Кількість виданих іншими державами Україні осіб зросла у понад 4 рази з 2022 до 2024рр. – Мінюст

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Кількість виданих іншими державами Україні осіб зросла у понад 4 рази з 2022 до 2024рр. – Мінюст

Іноземні держави видали Україні для притягнення до кримінальної відповідальності та виконання вироків судів 73 особи протягом 2024 року, що більш як у чотири рази перевищує показник 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення, повідомляється на сайті Міністерства юстиції України у п'ятницю.

Заступник керівника відомства Євген Пікалов розповів, що після початку повномасштабної війни іноземні держави часто відмовляли у видачі осіб в Україну, посилаючись на стандарти Європейської конвенції з прав людини та можливі ризики, пов’язані з умовами тримання. Відтоді ситуація змінилася завдяки системному покращенню умов тримання екстрадованих осіб відповідно до міжнародних стандартів.

"Якщо умови тримання у нас не відповідають стандартам Ради Європи, тобто їх пенітенціарним правилам, країна може відмовити. Як правило, раніше відмовляли. Таких випадків було дуже багато. Я безпосередньо з цим стикався, працюючи в Генеральній прокуратурі. Зараз таких випадків значно менше. Бо побудована системна робота для створення дільниць для екстрадованих осіб, які відповідають міжнародним вимогам. І тепер ця лазівка для порушників зникла", — зазначив він.

Відзначається, що наразі держави дедалі частіше видають Україні правопорушників. Упродовж останніх трьох років ця тенденція зростає, як і розширюється коло держав, з якими Україна ефективно співпрацює у сфері екстрадиції.

"Видано в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності та виконання вироків судів у 2022 році — 17 осіб, найбільше з Польщі; у 2023 році — 22 особи, теж переважно з Польщі, у 2024 вже 73 особи, найбільше з Польщі та Німеччини, а лише з початку 2025 року 72 особи, розширилася й географія країн: Болгарія, Італія, Литва, Латвія, Молдова Словаччина — по 1 особі, Іспанія — 2 особи, Чехія - 3, Польща — 19 осіб, Німеччина — 42 особи", — повідомив Пікалов.

Теги: #мінюст

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