Інтерфакс-Україна
Події
12:51 27.06.2025

Умєров: цього року на фронт буде поставлено понад 4 млн дронів

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Умєров: цього року на фронт буде поставлено понад 4 млн дронів
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua/

У 2025 році буде поставлено на фронт понад 4 млн дронів, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Під час зустрічі з журналістами він зазначив, що сьогодні українські виробники досягли рівня, що дає змогу виготовляти понад 4 млн дронів на рік. І цього року буде поставлено на фронт понад 4 млн дронів, запевнив міністр.

За його словами, станом на сьогодні фронт отримав до 1,5 млн дронів — це всі закупівлі, і АОЗ, і Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації України, і безпосередньо бригад.

"Минулого року у нас було багато звернень від бригад, щоб їм напряму виділяли фінансування. Ми з Кабінетом міністрів це пропрацювали і виділили окреме фінансування на бригади. Сьогодні щомісяця ми виділяємо по 2,5 млрд грн на бригади, щоб закуповували напряму", - наголосив Умєров.

Крім того, зараз АОЗ запроваджує DOT Chain Defence — він буде працювати просто. Як пояснив міністр, бригади бачать "маркетплейс" дронів — кожна бригада замовляє те що їй потрібно, а АОЗ це оплачує. Таким чином значно скорочується "вся бюрократія, і бригади в десятки разів швидше отримують те, що їм потрібно".

За словами Умєрова, це масштабування – один із ключових факторів, що дають можливість нарощувати далекобійні й фронтові можливості та створювати запас потужностей на майбутнє.

Теги: #умєров #дрони #фронт

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