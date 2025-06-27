Інтерфакс-Україна
Події
11:42 27.06.2025

Умєров про зустрічі з РФ: росіяни ймовірно, використовують гуманітарну тематику як аргумент для уникнення посилення санкційного тиску

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Умєров про зустрічі з РФ: росіяни ймовірно, використовують гуманітарну тематику як аргумент для уникнення посилення санкційного тиску
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров вважає, що Росія використовує гуманітарну тематику як аргумент для уникнення посилення санкційного тиску, водночас за дві останні зустрічі у Стамбулі компромісу щодо припинення вогню досягнуто не було.

Під час зустрічі з журналістами Умєров нагадав, що перший раунд переговорів був у Джидді, Саудівська Аравія: українська делегація спільно з американськими партнерами обговорювала умови припинення вогню. "Під час діалогу ми чітко пояснили свою позицію – Україна бажає миру більше за будь-кого", - сказав він.

Другий етап, за словами міністра, був у Ер-Ріяді: там відбулись перемовини з американською стороною, одночасно до обговорень дистанційно долучалася російська делегація. Українська сторона контактувала з російською через американців.

"На цих етапах Україна погодилась на пропозицію американського президента про повне припинення вогню на суші, воді та в повітрі. Це було на початку березня, росіяни досі не відповіли на цю пропозицію", - наголосив міністр.

Він нагадав, що після понад 10 годин перемовин російська сторона не погодилася на компроміс. Єдиним узгодженим кроком тоді став мораторій на удари по енергетичних об’єктах.

Умєров наголосив, що у Туреччині переговори тривали без участі США – американську делегацію росіяни попросили не долучатися до того етапу діалогу. Основними темами обговорення були: припинення вогню; гуманітарний трек – обмін військовополоненими, а також звільнення цивільних і повернення дітей; можлива зустріч лідерів країн.

Міністр підкреслив, що протягом двох останніх зустрічей компромісу щодо припинення вогню досягнуто не було: російська сторона наполягала на ультиматумах, які Україна не може прийняти. Своєю чергою Україна вкотре наголосила, що прагне справедливого миру, а не замаскованої паузи для підготовки агресії.

Втім, він нагадав, що з питань гуманітарних обмінів Україна завжди демонструвала послідовність: програма обмінів діє вже третій рік.

Як зазначив Умєров, скоріше за все Росія використовує гуманітарну тематику як аргумент для уникнення посилення санкційного тиску.

Теги: #умєров #рф

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