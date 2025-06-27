Умєров про зустрічі з РФ: росіяни ймовірно, використовують гуманітарну тематику як аргумент для уникнення посилення санкційного тиску
Міністр оборони України Рустем Умєров вважає, що Росія використовує гуманітарну тематику як аргумент для уникнення посилення санкційного тиску, водночас за дві останні зустрічі у Стамбулі компромісу щодо припинення вогню досягнуто не було.
Під час зустрічі з журналістами Умєров нагадав, що перший раунд переговорів був у Джидді, Саудівська Аравія: українська делегація спільно з американськими партнерами обговорювала умови припинення вогню. "Під час діалогу ми чітко пояснили свою позицію – Україна бажає миру більше за будь-кого", - сказав він.
Другий етап, за словами міністра, був у Ер-Ріяді: там відбулись перемовини з американською стороною, одночасно до обговорень дистанційно долучалася російська делегація. Українська сторона контактувала з російською через американців.
"На цих етапах Україна погодилась на пропозицію американського президента про повне припинення вогню на суші, воді та в повітрі. Це було на початку березня, росіяни досі не відповіли на цю пропозицію", - наголосив міністр.
Він нагадав, що після понад 10 годин перемовин російська сторона не погодилася на компроміс. Єдиним узгодженим кроком тоді став мораторій на удари по енергетичних об’єктах.
Умєров наголосив, що у Туреччині переговори тривали без участі США – американську делегацію росіяни попросили не долучатися до того етапу діалогу. Основними темами обговорення були: припинення вогню; гуманітарний трек – обмін військовополоненими, а також звільнення цивільних і повернення дітей; можлива зустріч лідерів країн.
Міністр підкреслив, що протягом двох останніх зустрічей компромісу щодо припинення вогню досягнуто не було: російська сторона наполягала на ультиматумах, які Україна не може прийняти. Своєю чергою Україна вкотре наголосила, що прагне справедливого миру, а не замаскованої паузи для підготовки агресії.
Втім, він нагадав, що з питань гуманітарних обмінів Україна завжди демонструвала послідовність: програма обмінів діє вже третій рік.
Як зазначив Умєров, скоріше за все Росія використовує гуманітарну тематику як аргумент для уникнення посилення санкційного тиску.