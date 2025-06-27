Інтерфакс-Україна
Події
10:39 27.06.2025

САП та НАБУ викрили схему розкрадання 15 млн грн в УЗ під час закупівлі фарб та лінолеуму

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрили злочинну схему розкрадання коштів на АТ "Укразалізниця" (УЗ) під час закупівлі фарб та лінолеуму.

"За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру 5 особам, причетним до заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" на суму понад 15 млн грн під час публічних закупівель фарб та лінолеуму", - повідомляє САП в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією прокуратури, на сьогодні повідомлено про підозру особі, яку слідство вважає організатором злочину, двом представникам підприємств-постачальників, колишньому заступнику філії "Центр забезпечення виробництва" УЗ, менеджеру – начальнику відділу забезпечення матеріалами для експлуатаційної діяльності філії "ЦЗВ" УЗ.

Дії усіх підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В САП інформують, що у 2022 році організатор злочину, діючи спільно з підконтрольними службовими особами "Центру забезпечення виробництва", забезпечив перемогу в тендерах на закупівлю фарби та лінолеуму для потреб УЗ наперед визначених товариств.

"Якщо в тендері брала участь непідконтрольна компанія або цінова пропозиція була занизькою, його скасовували", - зазначається в повідомленні.

У подальшому, наголошують в САП, між УЗ та товариствами-переможцями укладались відповідні договори, при цьому вартість поставки фарб та лінолеуму було значно завищено.

"Реалізація схеми протягом вересня 2022 року – квітня 2023 року завдала АТ "Укрзалізниця" збитків на суму понад 15 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд", - вказано в повідомленні.

Теги: #розкрадання_коштів #укрзалізниця #сап #набу

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