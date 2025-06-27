Інтерфакс-Україна
Події
10:17 27.06.2025

Захисники збили всі 6 ракет, випущених по Україні, основний напрямок удару - Старокостянтинів

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Захисники збили всі 6 ракет, випущених по Україні, основний напрямок удару - Старокостянтинів

Захисники знешкодили 365 цілей з 37, що атакували Україну в ніч на 27 червня, збито всі шість випущених ракет. Основний напрямок удару – Старокостянтинів (Хмельницька обл.)

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ у телеграм, у ніч на 27 червня (із 20.30 26 червня) противник атакував 371 засобом повітряного нападу:

- 363 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф (понад 200 із них – "шахеди");

- 2 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Рязанської обл. - рф;

- 6 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Каспійського моря.

"Основний напрямок удару – місто Старокостянтинів, Хмельницької обл.", - йдеться у дописі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.30 365 засобів повітряного нападу противника – 217 збито вогневими засобами, 148 – локаційно втрачено:

- 211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито, 148 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

- 6 крилатих ракет "Калібр" – збито.

"Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у трьох локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми локаціях", - йдеться у дописі.

Теги: #ракети #повітряні_сили #бпла

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