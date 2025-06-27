Число загиблих у Дніпрі через ракетну атаку 24 червня збільшилось до 21 людини

До 21 людини збільшилась кількість загиблих через ракетну атаку на Дніпро 24 червня, повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Збільшилася кількість загиблих через ракетну атаку на Дніпро, яку ворог скоїв 24 червня. Вона забрала життя 21 людини. Співчуття рідним і близьким", - написав він у телеграм у п’ятницю.

Інформацію про 21 загиблого підтвердив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Загиблих тоді ж у місті Самар Дніпропетровської області, як і раніше, двоє. "Загалом - понад 340 потерпілих, серед яких 38 дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ще люди, які вважаються зниклими безвісти", - написав Клименко в Телеграм у четвер.

Він повідомив про проведення оперативної нараду за участі голови Дніпропетровської обласної адміністрації Сергія Лисака, керівництва ДСНС, Національної поліції та інших підрозділів системи МВС. "Головне зараз - безпека людей, оперативне реагування, надання якісних сервісних послуг. Окрема увага - розвитку системи укриттів та безпека громадян навіть у найскладніших умовах", - відзначив голова відомства.

Клименко також повідомив, що відвідав одну з найсхідніших громад Дніпропетровської області, з керівництвом якої обговорив "актуальні безпекові потреби і подальші кроки".

Раніше повідомлялося про 20 загиблих та 304 постраждалих в Дніпрі та 14 постраждалих у Самарі.