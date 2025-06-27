Інтерфакс-Україна
Події
10:15 27.06.2025

Число загиблих у Дніпрі через ракетну атаку 24 червня збільшилось до 21 людини

1 хв читати

До 21 людини збільшилась кількість загиблих через ракетну атаку на Дніпро 24 червня, повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Збільшилася кількість загиблих через ракетну атаку на Дніпро, яку ворог скоїв 24 червня. Вона забрала життя 21 людини. Співчуття рідним і близьким", - написав він у телеграм у п’ятницю.

Інформацію про 21 загиблого підтвердив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Загиблих тоді ж у місті Самар Дніпропетровської області, як і раніше, двоє. "Загалом - понад 340 потерпілих, серед яких 38 дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ще люди, які вважаються зниклими безвісти", - написав Клименко в Телеграм у четвер.

Він повідомив про проведення оперативної нараду за участі голови Дніпропетровської обласної адміністрації Сергія Лисака, керівництва ДСНС, Національної поліції та інших підрозділів системи МВС. "Головне зараз - безпека людей, оперативне реагування, надання якісних сервісних послуг. Окрема увага - розвитку системи укриттів та безпека громадян навіть у найскладніших умовах", - відзначив голова відомства.

Клименко також повідомив, що відвідав одну з найсхідніших громад Дніпропетровської області, з керівництвом якої обговорив "актуальні безпекові потреби і подальші кроки".

Раніше повідомлялося про 20 загиблих та 304 постраждалих в Дніпрі та 14 постраждалих у Самарі.

Теги: #дніпро #загиблі #клименко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:26 26.06.2025
Окупанти вбили двох жителів Херсонщини – ОВА

Окупанти вбили двох жителів Херсонщини – ОВА

19:09 25.06.2025
За уточненими даними, кількість постраждалих від російської атаки по Дніпру 24 червня зросла до 304 людей

За уточненими даними, кількість постраждалих від російської атаки по Дніпру 24 червня зросла до 304 людей

13:55 25.06.2025
Кількість жертв ворожої атаки по Дніпру зросла до 19

Кількість жертв ворожої атаки по Дніпру зросла до 19

08:52 25.06.2025
Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Дніпру зросла до 18

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Дніпру зросла до 18

21:36 24.06.2025
УЧХ допомагає постраждалим від ракетної атаки РФ по Дніпру

УЧХ допомагає постраждалим від ракетної атаки РФ по Дніпру

18:12 24.06.2025
До 15 зросла кількість загиблих у Дніпрі, 174 постраждали

До 15 зросла кількість загиблих у Дніпрі, 174 постраждали

16:22 24.06.2025
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 153 людей, 12 у важкому стані

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 153 людей, 12 у важкому стані

15:51 24.06.2025
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 9, близько 100 постраждалих – ОВА

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 9, близько 100 постраждалих – ОВА

15:10 24.06.2025
У Дніпрі уже 8 загиблих і 84 постраждалих - ОВА

У Дніпрі уже 8 загиблих і 84 постраждалих - ОВА

13:59 24.06.2025
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 7, постраждалих до 70 – ОВА

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 7, постраждалих до 70 – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Захисники збили всі 6 ракет, випущених по Україні, основний напрямок удару - Старокостянтинів

За місцями проживання Гусакова і тих, чиї картки він використовував для збору донатів, проходять обшуки - Нацполіція

ВАКС у пʼятницю розпочав розгляд обрання запобіжного заходу Чернишову, віцепремʼєр прибув до суду

Лідери ЄС закликали держави-члени продовжувати надавати Україні військову підтримку та зробити внесок в гарантії безпеки – висновки

Зеленський повідомив про обмін полоненими, повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ

ОСТАННЄ

Захисники збили всі 6 ракет, випущених по Україні, основний напрямок удару - Старокостянтинів

Збитий у червні іранський Shahed містить мінікомпʼютер Nvidia для задач ШІ та відео – ГУР

Чернишов перед початком суду: Чудовий робочий настрій, готовий допомагати слідству

Захист просив ВАКС обирати запобіжний захід Чернишову в закритому режимі, суд відмовив

За місцями проживання Гусакова і тих, чиї картки він використовував для збору донатів, проходять обшуки - Нацполіція

Окрема думка двох суддів ВП ВС щодо непідтверджених доказами санкцій дає підстави для скасування санкційних указів – юрист

ВАКС у пʼятницю розпочав розгляд обрання запобіжного заходу Чернишову, віцепремʼєр прибув до суду

На Київщині внаслідок російської атаки поранений чоловік, зафіксовані пошкодження будівель у трьох районах

Одна людина загинула, ще 4 постраждали через ворожі обстріли в Харківській області - Синєгубов

Обвинувачення просить ВАКС призначити Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн і відсторонити від посади

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА