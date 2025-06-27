27 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1220 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1220 RUSSIAN AGRESSION

27 червня відзначають День мікро-, малих і середніх підприємств, Всесвітній день рибальства, Всесвітній день працівників промисловості, Всесвітній день ананаса, День народження банкомата, День сонцезахисних окулярів, Всесвітній день мікробіому.

Цього дня, у 2017 році, в Києві внаслідок теракту загинув полковник Максим Шаповал.

27 червня 2022 року в Кременчуці (Полтавська область) торговельний центр "Амстор" було зруйновано і знищено пожежею внаслідок ракетного удару, завданого російською армією. Загинула 21 людина.

Православна церква вшановує пам'ять блаженного священномученика Миколая (Чарнецького); блаженного священномученика Омеляна (Ковча) та інших; преподобного Самсона лікаря.

День мікро-, малих і середніх підприємств

27 червня за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН визначено як День мікро-, малих і середніх підприємств. Відзначають свято щорічно з 2017 року. В цей день ООН пропонує усім державам-членам, громадянському суспільству, міжнародним та регіональним організаціям святкувати цей день з метою підвищення рівня поінформованості громадськості про внесок малого бізнесу в забезпечення стійкого розвитку.

Всесвітній день рибальства

27 червня у всьому світі відзначають день рибальства. Історія свята сягає корінням у 1985 рік, коли за рішенням Міжнародної конференції з регулювання і розвитку рибальства, що відбулася в 1984 р. в Римі, офіційно з'явився міжнародний день рибальства.

Риболовля - одне з наймасовіших захоплень людства. Хто хоч раз побував на водоймі з вудкою, насолодився чистотою, ні з чим незрівнянною радістю спілкування з природою і зловив першу в своєму житті рибу, той цього не забуде ніколи.

Процес лову риби настільки захопливий, що з часом у новачків він нерідко переростає у всепоглинаючу пристрасть. Адже тільки по-справжньому зосереджені люди заради того, щоб побачити або відчути клювання риби, можуть забиратися в дуже віддалені і глухі куточки, годинами мокнути під дощем або мерзнути на морозі.

В цей день у багатьох країнах проводяться змагання з рибної ловлі, різні навчальні семінари. Заходи збирають як рибалок з великим стажем, так і початківців любителів. В останні роки серед учасників рибних змагань можна все частіше побачити жінок. Безсумнівно, все більше і більше людей розуміють, що рибний лов - прекрасний засіб зміцнення духовних і фізичних сил.

Міжнародний день ананаса

Міжнародний день ананаса, що відзначається щорічно 27 червня, присвячений вшануванню одного з найпопулярніших тропічних фруктів у світі.

Всесвітній день працівників промисловості

Всесвітній день працівників промисловості є щорічним святкуванням, яке проводиться 27 червня на честь досягнень і боротьби промислових робітників світу.

День народження банкомата

Днем народження банкомата вважається 27 червня. У цей день у 1967 році перший автомат з видачі готівки було встановлено в британському банку. Його вартість становила 18000 доларів, що на той час вважалося астрономічною сумою.

День сонцезахисних окулярів

27 червня щороку відзначають день сонцезахисних окулярів. Започаткувала цю дату американська Рада зору, щоб підвищувати обізнаність стосовно необхідності захисту очей від сонячного опромінення.

Всесвітній день мікробіома

Метою свята є підвищення суспільної свідомості про яскравий та різноманітний світ мікробів, які нас оточують. Мікроорганізми живуть у ґрунті, рослинному і тваринному світі, продуктах харчування, а найголовніше – у людському організмі, безпосередньо впливаючи на стан здоров’я та самопочуття. Мікроорганізми всередині нас є частиною важливих процесів, від травлення і до настрою.

Мікробіом людини являє собою трильйони мікроорганізмів, в тому числі бактерії, віруси та гриби, які живуть у людському тілі та на його поверхні. Кожна людина має свою унікальну мікробіоту, яка формується з народження і до трьох років, а після цього поступово змінюється. Спочатку зміни відбуваються під впливом грудного молока та інших природних процесів, потім чинниками стають фактори способу життя і довкілля.

Цього дня народилися:

140 років від дня народження Антоніни Миколаївни Кудрицької (1885-1971), української письменниці, фольклористки, журналістки

125 років від дня народження Олександра (Леся) Івановича Сердюка (1900-1988), українського актора театру та кіно, режисера, педагога, батька актора Леся Сердюка

75 років від дня народження Тамари Дмитрівни Артеменко-Кільчицької (1950-2021), української актриси

75 років від дня народження Олега Івановича Любківського (1950), українського графіка

Ще в цей день:

1931 - У США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого вертольота;

1932 - У Сіамі проголошено Конституцію;

1964 - У Вашингтоні відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку;

1991 - Війною Словенії за незалежність розпочалися Югославські війни;

2001 - У Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участю Івана Павла II беатифіковано (проголошено блаженними) низку українських греко-католицьких новомучеників;

Церковне свято:

Преподобного Самсона лікаря

Преподобний Самсон, якого вшановують у цей день, був сином знатних римлян. Він отримав гарну освіту і вивчив лікарське мистецтво. Його серце було настільки добрим, що він безоплатно лікував усіх стражденних. Після того як батьки померли, Самсон відпустив на волю своїх рабів, а гроші, що дісталися у спадок, роздав жебракам. За добрі справи Бог нагородив юнака даром чудотворення.

Імператор Юстиніан, який правив у той час, тяжко захворів і побачив уві сні, що зцілення він зможе отримати тільки через Самсона. Помолившись, цілитель доторкнувся до хворого місця рукою, і правитель одужав. Юстиніан збирався щедро нагородити Самсона, але той відмовився, як подяку попросив побудувати лікарню і притулок для бідних і знедолених. Все життя Самсон присвятив лікуванню хворих людей.

Іменини: Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Віра.