Єрмак: активність танкерів з російською нафтою через санкції впала майже вдвічі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок застосування санкцій активність танкерів, які перевозили російську нафту суттєво знизилася. Про це Єрмак розповів у власному телеграм-каналі у четвер.

"Західні санкції б’ють по танкерному флоту росії. У червні активність 343 суден, які перевозили російську нафту в обхід обмежень, обвалилася майже вдвічі. Це результат скоординованих санкцій ЄС, США та Великої Британії. Більшість із цих суден вже під санкціями. Здатність фінансувати війну знижується, бо росія дуже залежить від цього флоту а продажі енергоресурсів. Треба продовжити тиск", - написав Єрмак у Телеграм.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6494