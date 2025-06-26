Інтерфакс-Україна
Події
21:46 26.06.2025

Єрмак: активність танкерів з російською нафтою через санкції впала майже вдвічі

1 хв читати

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок застосування санкцій активність танкерів, які перевозили російську нафту суттєво знизилася. Про це Єрмак розповів у власному телеграм-каналі у четвер.

"Західні санкції б’ють по танкерному флоту росії. У червні активність 343 суден, які перевозили російську нафту в обхід обмежень, обвалилася майже вдвічі. Це результат скоординованих санкцій ЄС, США та Великої Британії. Більшість із цих суден вже під санкціями. Здатність фінансувати війну знижується, бо росія дуже залежить від цього флоту а продажі енергоресурсів. Треба продовжити тиск", - написав Єрмак у Телеграм.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6494

Теги: #флот #санкції #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:48 26.06.2025
Ключовими цілями 18-го пакета санкцій ЄС повинні бути тіньовий танкерний флот РФ, російські банки – Зеленський

Ключовими цілями 18-го пакета санкцій ЄС повинні бути тіньовий танкерний флот РФ, російські банки – Зеленський

16:37 26.06.2025
На кордоні РФ та Грузії утримуються депортовані українці, 12 з них вже евакуйовані – МЗС

На кордоні РФ та Грузії утримуються депортовані українці, 12 з них вже евакуйовані – МЗС

15:03 26.06.2025
Визнання РФ загрозою євроатлантичному простору принципово важливо для України - голова комітету Ради з питань інтеграції до ЄС

Визнання РФ загрозою євроатлантичному простору принципово важливо для України - голова комітету Ради з питань інтеграції до ЄС

10:50 26.06.2025
Каллас: Ніхто з російського керівництва не є недоторканним

Каллас: Ніхто з російського керівництва не є недоторканним

07:08 26.06.2025
Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 111 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 111 од. автотехніки - Генштаб

06:59 26.06.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

20:21 25.06.2025
Мерц закликає США запровадити нові санкції проти РФ

Мерц закликає США запровадити нові санкції проти РФ

19:31 25.06.2025
Рубіо вважає можливим розгляд санкцій проти Росії Сенатом тільки після ухвалення закону про бюджет - ЗМІ

Рубіо вважає можливим розгляд санкцій проти Росії Сенатом тільки після ухвалення закону про бюджет - ЗМІ

18:56 25.06.2025
Голова Держфінмоніторингу на ТСК не пояснив, як готувалися документи для санкцій проти Порошенка, стверджують у "Євросолідарності"

Голова Держфінмоніторингу на ТСК не пояснив, як готувалися документи для санкцій проти Порошенка, стверджують у "Євросолідарності"

17:36 24.06.2025
Президентка Європейської комісії: ми повинні тиснути на Путіна

Президентка Європейської комісії: ми повинні тиснути на Путіна

ВАЖЛИВЕ

Лідери ЄС закликали держави-члени продовжувати надавати Україні військову підтримку та зробити внесок в гарантії безпеки – висновки

Зеленський повідомив про обмін полоненими, повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ

У Києві завершені аварійно-відновлювальні роботи на місці влучання російської ракети у Шевченківському районі

У Румунії перекинувся автобус з 55 українцями – МЗС

Ердоган: Трамп готовий приїхати до Туреччини задля миру в Україні, якщо приїде Путін

ОСТАННЄ

Україна розраховує на підтримку Європи для покриття потреб у бюджеті на 2026 рік – Зеленський

Україна повинна бути повноправним учасником програми SAFE – Зеленський

Дрони ГУР завдали удару по складу ракетного палива у Брянську – джерело

Філатов повідомив про підготовку кримінальних справ проти його родини і що його не попередили про підготовку замаху

ЄС буде продовжувати робити свій внесок у мирні зусилля, спрямовані на встановлення миру для України - висновки

Зеленський відзначив нагородами спецпризначенців Центру спецоперації "А" СБУ

Лідери ЄС засудили треті країни – Іран, Білорусь та КНДР за їх підтримку РФ у війні з Україною - висновки

Лідери ЄС закликали держави-члени продовжувати надавати Україні військову підтримку та зробити внесок в гарантії безпеки – висновки

Двох цивільних поранено на Харківщині через авіаудар ворога - ДСНС

Дрони ГУР знищили в Криму чотири РЛС окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА